Söğütspor zorlu maça hazır

Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonun belli olacağı Play-Off müsabakaların yarı final müsabakası pazar günü Bozüyük ve Pazaryeri’nde oynanacak müsabakalarla devam edecek.

Pazar günü Pazaryeri İlçe Stadı’nda saat 14:00’te oynayacak olan ve erken ’Final’ diye adlandırılan müsabakada 1969 Bilecik Spor Kulübü ile Söğütspor karşı karşıya gelecek.