Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı: 45 yaşında şampiyon oldu

45 yaşındaki Yusuf Topçu, şampiyonluk maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güneysuluyum. Hep dışarıda futbol oynadım. Profesyonel hayatım dışarıda geçti. İlk defa Güneysu'da oynuyorum, şampiyonluk da bana nasip oldu. Hiç umudumuzu kesmedik. Türk futboluna bir evlat yetiştirdim. Ben de bu şampiyonluğu Türk futboluna hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.