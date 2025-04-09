Milli yıldızın babası da futbolcu çıktı: 45 yaşında şampiyon oldu

Rize Süper Amatör ekibi Güneysuspor, Bölgesel Amatör Lig'e yükselme başarısı gösterdi. Karadeniz ekibinin kaptanıyla ilgili şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
Güneysuspor, Rize Süper Amatör'de lider Fındıklı 1974 Spor'u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
1990 yılında kurulan ekip, böylece tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselmiş oldu.
Şampiyonluğunu ilan Güneysuspor'un kaptanlığını ise Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu'nun babası Yusuf Topçu'nun yaptığı ortaya çıktı.
45 yaşındaki Yusuf Topçu, şampiyonluk maçının ardından yaptığı açıklamada, "Güneysuluyum. Hep dışarıda futbol oynadım. Profesyonel hayatım dışarıda geçti. İlk defa Güneysu'da oynuyorum, şampiyonluk da bana nasip oldu. Hiç umudumuzu kesmedik. Türk futboluna bir evlat yetiştirdim. Ben de bu şampiyonluğu Türk futboluna hediye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Yusuf Topçu'nun şampiyonluk maçı sonrası açıklamaları