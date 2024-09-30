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Şoke eden sakatlık: Genç futbolcunun kaval kemiği kırıldı

Şoke eden sakatlık: Genç futbolcunun kaval kemiği kırıldı

15:5730/09/2024, Pazartesi
IHA
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Oktay Kısaoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Oktay Kısaoğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Denizlispor arasında oynanan maçta, yeşil-siyahlı futbolcu Oktay Kısaoğlu’nun tibia (kaval) kemiği kırıldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Kayseri’de oynanan Erciyes 38 Futbol Kulübü-Denizlispor maçında Oktay Kısaoğlu’nun tibia kemiği kırıldı.


Müsabakanın 44. dakikası oynanırken, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Oktay Kısaoğlu, oyuna devam edemedi.


Ambulans ile hastaneye götürülen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun yapılan tetkikler neticesinde tibia kemiğinin kırıklığı tespit edildi. Denizlisporlu genç oyuncuya ilk müdahale Kayseri’de yapıldı.





#3. Lig
#Denizlispor
#Oktay Kısaoğlu

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