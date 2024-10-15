Sol kanat için Becker iddiası

Beşiktaş, sezon tüm kulvarlarda iddialı olmak için yaz transfer dönemini çok hareketli geçirmiş ve kadroyu büyük oranda revize etmişti. 28 oyuncu ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, kadrosuna 8 futbolcu katmıştı. Rafa Silva ve Immobile gibi üst düzey oyuncularla sezona çok iyi bir giriş yapan Beşiktaş, yoğun maç trafiğinden geçerken, kulübeden istenilen verim çok alınamıyor ve kadro derinliği konusu da tartışılıyor. Bu nedenle ocak ayını da boş geçmek istemeyen siyah-beyazlılar özellikle kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu konuda birçok isim gündeme gelirken, önemli bir iddia da İspanyol basınından geldi. Real Sociedad'da istediği süreyi alamayan 29 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Sheraldo Becker'in Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.