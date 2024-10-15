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Sol kanat için Becker iddiası

Sol kanat için Becker iddiası

09:4215/10/2024, Salı
G: 15/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sheraldo Becker'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.
Sheraldo Becker'in güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro.

Ocak ayında sol kanada transfer yapmak isteyen Beşiktaş için İspanyol basınından önemli bir iddia geldi. Surinam asıllı Hollandalı oyuncu Sheraldo Becker'in geçen sezon transfer olduğu Real Sociedad'da mutsuz olduğu ve Beşiktaş'a haber gönderdiği ifade edildi.

Beşiktaş, sezon tüm kulvarlarda iddialı olmak için yaz transfer dönemini çok hareketli geçirmiş ve kadroyu büyük oranda revize etmişti. 28 oyuncu ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, kadrosuna 8 futbolcu katmıştı. Rafa Silva ve Immobile gibi üst düzey oyuncularla sezona çok iyi bir giriş yapan Beşiktaş, yoğun maç trafiğinden geçerken, kulübeden istenilen verim çok alınamıyor ve kadro derinliği konusu da tartışılıyor. Bu nedenle ocak ayını da boş geçmek istemeyen siyah-beyazlılar özellikle kanat bölgesine takviye yapmak istiyor. Bu konuda birçok isim gündeme gelirken, önemli bir iddia da İspanyol basınından geldi. Real Sociedad'da istediği süreyi alamayan 29 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Sheraldo Becker'in Beşiktaş'a sıcak baktığı ifade edildi.


Becker bu sezon 9 maçta 528 dakika süre aldı ve skor katkısı yapamadı.

Haber gönderdi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'deki başarılı performansını transfer olduğu La Liga takımı Real Sociedad'da bir türlü yakalayamayan ve mutsuz olan Becker'in ayrılığa sıcak baktığı ve iddialı bir ekibe transfer olmak istediği ifade edildi. Ağırlıklı olarak sol kanatta oynayan tecrübeli ismin, teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un Hollandalı olması ve Beşiktaş'ın da şampiyonluğa oynaması nedeniyle ara transferde siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı belirtildi.


Ajax alt yapısında yetişen Becker, bu sezon Real Sociedad'da 9 maçta forma giyerken, skor katkısı yapamadı.





#Beşiktaş
#Sheraldo Becker
#Real Sociedad

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