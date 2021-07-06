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Son çare Karim Hafez

Sol bek mevkisi için görüştüğü isimlerden istediği neticeyi alamayan Galatasaray, rotasını Süper Lig’e çevirdi. Mısır basınında çıkan haberlere göre, sarı-kırmızılı takım Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki sol beki Karim Hafez’i gündemine aldı .

Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Son çare Karim Hafez
Karim Hafez

Galatasaray, sol bek bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alex Moreno, Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Mario Rui gibi sol bek oyuncularıyla ilgilenen sarı-kırmızılılar, henüz hiçbir isimle imza aşamasına gelemedi. Bonservislerini ellerinde buluduran Van Aanholt ve Alioski’nin yüksek maaş beklentisi transferin önünü tıkıyor. Moreno ve Rui için ise kulüpleri yüksek bonservis bedeli istiyor. Sarı-kırmızılı takım bu sebeple rotasını Türkiye’ye çevirdi. Mısır basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray, Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Karim Hafez ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı kulübün menajerler aracılığıyla Mısırlı futbolcuyla temasa geçtiği öğrenilirken, başarılı sol bekin Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Galatasaray, Mustafa Muhammed’in de yakın arkadaşı olan Karim Hafez için önümüzdeki günlerde Yeni Malatyaspor ile masaya oturacak.

SÜPER LİG’İ YAKINDAN TANIYOR

  • Karim Hafez, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de 33 maça çıkarken 9 asist yapma başarısı gösterdi. 2018-2019 sezonunda Başakşehir’e kiralık olarak gelerek Süper Lig’e merhaba diyen 25 yaşındaki futbolcu, aynı sezonun devre arasında Kasımpaşa’ya kiralandı. Hafez, 2019-2020 sezonu başında Kasımpaşa’ya kiralanırken, aynı sezonun ara transfer döneminde bu kez Yeni Malatyaspor’a kiralık olarak transfer oldu. Malatya ekibi, geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde performansından memnun kaldığı oyuncunun bonservisini aldı.
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