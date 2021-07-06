​Son çare Karim Hafez

Galatasaray, sol bek bölgesini güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Alex Moreno, Patrick van Aanholt, Ezgjan Alioski ve Mario Rui gibi sol bek oyuncularıyla ilgilenen sarı-kırmızılılar, henüz hiçbir isimle imza aşamasına gelemedi. Bonservislerini ellerinde buluduran Van Aanholt ve Alioski’nin yüksek maaş beklentisi transferin önünü tıkıyor. Moreno ve Rui için ise kulüpleri yüksek bonservis bedeli istiyor. Sarı-kırmızılı takım bu sebeple rotasını Türkiye’ye çevirdi. Mısır basınında çıkan haberlere göre, Galatasaray, Yeni Malatyaspor’un 25 yaşındaki sol bek oyuncusu Karim Hafez ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı kulübün menajerler aracılığıyla Mısırlı futbolcuyla temasa geçtiği öğrenilirken, başarılı sol bekin Galatasaray forması giymeye sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer aldı. Galatasaray, Mustafa Muhammed’in de yakın arkadaşı olan Karim Hafez için önümüzdeki günlerde Yeni Malatyaspor ile masaya oturacak.

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