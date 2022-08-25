Trabzonspor turu geçti mi? Trabzonspor turu nasıl geçer? Kaç gol atılması gerekiyor?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçında Kopenhag'ı ağırlayan Trabzonspor, ilk yarıyı 0-0 berabere bitirdi. Spor severler, ilk maçta 2-1 kazanan Kopenhag'ın, elenmesi için gereken skorları araştırmaya başladı. Trabzonspor turu nasıl geçer, maç uzatmalara gider mi? İşte detaylar...

Trabzonspor, 1 hafta önce deplasmanda oynadığı Kopenhag'a 2-1 mağlup olmuştu. Temsilcimiz, şu dakikalarda oynadığı maçı 1 farkla kazanırsa maç uzatmalara gidecek. (1-0, 2-1 gibi). Bordo-mavililer, 2 farklı skorla kazanırsa, maç uzatmalara gitmeden direkt Kopenhag'ı eleyecek ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacak. Trabzonspor eğer bu şekilde maçı sonlandıramazsa, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.

Şampiyonlar ligi geliri ne kadar?

UEFA'nın 1 numaralı organizasyonu konumundaki Şampiyonlar Ligi'nde, gruplara kalan her takım 15,64 milyon avro katılım payı kazanacak.Gruplarda her galibiyette 2,8 milyon avroyu kasasına koyacak kulüpler, beraberlik halinde 930 bin avroyla yetinecek.