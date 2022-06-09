Soner Aydoğdu'nun transferi açıklandı

Hayat

PKK'lı teröristler tarafından katledilen Şehit Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden beş yıl geçti

Batman'da terör örgütü PKK tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının üzerinden beş yıl geçti. Henüz 22 yaşındayken hayattan koparılan Aybüke öğretmen, memleketi Çorum başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor.