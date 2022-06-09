Spor Soner Aydoğdunun transferi açıklandı
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Soner Aydoğdu'nun transferi açıklandı

Antalyaspor Kulübü, Başakşehir ile sözleşmesi sona eren ve son olarak Göztepe forması giyen Soner Aydoğdu'yu transfer etti.

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Haber Merkezi AA
Soner Aydoğdunun transferi açıklandı
Soner, Göztepe formasıyla toplamda çıktığı 108 maçta 11 gol atarken, 18 de asist kaydetti.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Göztepe forması giyen 31 yaşındaki oyuncunun transferine ilişkin, "Hoş geldin Soner Aydoğdu. Kulübümüz, Soner Aydoğdu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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