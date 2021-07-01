Sörloth Süper Lig'e geri dönebilir: Temasa geçildi

Hayat

Ünlü oyuncu ateş püskürdü: Babası Rasim Öztekin ile ilgili atılan çirkin mesajı ifşa etti

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, kalp krizi sonucu vefat eden usta sanatçı babası Rasim Öztekin ile ilgili kendisine gönderilen çirkin bir mesajı ifşa etti. Pelin Öztekin, Twitter üzerinden gelen hadsiz mesaja "Peki sen kimsin embesil!" şeklinde tepkisini gösterdi. İşte çileden çıkartan o mesaj...