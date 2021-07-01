Spor Sörloth Süper Lige geri dönebilir Temasa geçildi
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Sörloth Süper Lig'e geri dönebilir: Temasa geçildi

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Leipzig’in kiralık göndermeyi düşündüğü Alexander Sörloth’u kadrosuna katmak istiyor. 2019-2020 sezonunda Trabzonspor forması ile Süper Lig’de gol kralı olan Norveçli oyuncu, sarı- lacivertli kulübe sıcak bakıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sörloth Süper Lige geri dönebilir: Temasa geçildi
Laipzig formasıyla 6 gol attı.

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth’u transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Alman kulübünün kadrosunda düşünmediği golcü futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.

Leipzig geçen sezon Anderlecht’te geçiren Manchester City’nin golcü oyuncusu Lukas Nmecha transferinde sona yaklaşırken, bu futbolcuyu kadrosuna kattığında Sörloth’un kiralanmasına onay verecek.

Norveçli futbolcunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe menajeriyle temasa geçti. Sörloth’un da sarı- lacivertli takımın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe, golcü futbolcunun yıllık ücretini karşılayabileceğini Alman kulübüne iletti.

25 yaşında olan Sörloth’un Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli forvet geride kalan sezon Alman ekibinde 37 maça çıktı, 6 gol attı, 3 de asist yaptı.

  • Sörloth’un durumunu Trabzonspor da yakından takip ediyor. Ancak sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyü ikna ederek, Fenerbahçe’ye getirmeyi planlıyor.

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Alexander Sörloth: Trabzonspor taraftarı telefon numaramı ele geçirmiş, bildirimleri kapattım
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Alexander Sörloth: Trabzonspor taraftarı telefon numaramı ele geçirmiş, bildirimleri kapattım
Trabzonspor taraftarının, takıma gelmesi için kampanya başlatıp fotoğraflarının altını yorum yağmuruna tuttuğu Norveçli golcü Alexander Sörloth, bu mesajlar ile ilgili konuştu. 'Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirmişler' dedi.

Sörloth'un, Instagram hesabından yaptığı paylaşımın altına bordo-mavili taraftarların Come to Trabzonspor (Trabzonspor'a gel) yorumları akşam saatlerinde 1 milyonu geçmişti.


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