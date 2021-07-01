Sörloth Süper Lig'e geri dönebilir: Temasa geçildi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Leipzig forması giyen Norveçli golcü Alexander Sörloth’u transfer etmek için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Alman kulübünün kadrosunda düşünmediği golcü futbolcuyu kiralık olarak kadroya katmak istiyor.
Leipzig geçen sezon Anderlecht’te geçiren Manchester City’nin golcü oyuncusu Lukas Nmecha transferinde sona yaklaşırken, bu futbolcuyu kadrosuna kattığında Sörloth’un kiralanmasına onay verecek.
Norveçli futbolcunun durumunu yakından takip eden Fenerbahçe menajeriyle temasa geçti. Sörloth’un da sarı- lacivertli takımın teklifine sıcak baktığı belirtildi. Fenerbahçe, golcü futbolcunun yıllık ücretini karşılayabileceğini Alman kulübüne iletti.
25 yaşında olan Sörloth’un Leipzig ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Norveçli forvet geride kalan sezon Alman ekibinde 37 maça çıktı, 6 gol attı, 3 de asist yaptı.
- Sörloth’un durumunu Trabzonspor da yakından takip ediyor. Ancak sarı-lacivertliler, Norveçli golcüyü ikna ederek, Fenerbahçe’ye getirmeyi planlıyor.