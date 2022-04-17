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Spor Sosyal medyada fotoğrafı paylaşılan kaleci merak uyandırdı
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Sosyal medyada fotoğrafı paylaşılan kaleci merak uyandırdı

Önceki günlerde sosyal medyada yayınlanan bir kaleci kilolu görüntüsüyle dikkat çekmişti. Ekvator liginde forma giyen file bekçisi Delfin takımında forma giyiyor. Ekvator Milli Takımı'nda da zaman zaman görev alan kaleci 36 yaşındaki Máximo Banguera. Tecrübeli file bekçisi kendisi hakkında yapılan eleştirileri ise ilginç bir cevap verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medyada fotoğrafı paylaşılan kaleci merak uyandırdı
Máximo Banguera - Delfin (Ekvator)

Ekvator Ligi takımlarından Delfin'de forma giyen Máximo Banguera, Cumbaya ile oynanan karşılaşmada gündem oldu. Bunun sebebi Banguera'nın kilolu görüntüsüydü.

Ekvator Milli Takımı'nda da zaman zaman forma giyen tecrübeli file bekçisi, kilolu görüntüsünü kulüp formasının darlığına bağladı. Banguera, 'formalarımız oldukça dar bu da böyle bir görüntüye sebebiyet vermiş olabilir' dedi.

  • 36 yaşındaki kaleci ülkesindeki önemli futbolcular arasından biri. Banguera'nın kariyerinde iki Ekvator kupası bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi milli takımında da 36 kez görev yaptı.
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