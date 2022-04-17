Sosyal medyada fotoğrafı paylaşılan kaleci merak uyandırdı

Ekvator Ligi takımlarından Delfin'de forma giyen Máximo Banguera, Cumbaya ile oynanan karşılaşmada gündem oldu. Bunun sebebi Banguera'nın kilolu görüntüsüydü.
Ekvator Milli Takımı'nda da zaman zaman forma giyen tecrübeli file bekçisi, kilolu görüntüsünü kulüp formasının darlığına bağladı. Banguera, 'formalarımız oldukça dar bu da böyle bir görüntüye sebebiyet vermiş olabilir' dedi.
- 36 yaşındaki kaleci ülkesindeki önemli futbolcular arasından biri. Banguera'nın kariyerinde iki Ekvator kupası bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi milli takımında da 36 kez görev yaptı.
Ekvator Serie A Ligi'nden. pic.twitter.com/S1ILJ5Cm52
Ekvator Serie A Ligi'nden. pic.twitter.com/S1ILJ5Cm52— Buzz Spor (@buzzspor) April 16, 2022