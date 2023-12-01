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Spor

Spartak Trnava 1-2 Ludogorets

UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Ludogorets deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup ederek grupta ikinci sıraya yükseldi. Fenerbahçe bu sonuçla birlikte 3. sıraya geriledi.

01:06 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:06 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ludogorets son dakikada 3 puanı aldı.

Ludogorets son dakikada 3 puanı aldı.

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#UEFA Konferans Ligi
#Ludogorets Razgrad
#Spartak Trnava
9 dakika önce
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