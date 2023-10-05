UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe deplasmanda Spartak Trnava ile karşılaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 2-1 kazandı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 70 ve 81. dakikalarda Joshua King kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golünü ise 88. dakikada Kelvin Ofori attı. Ayrıca sarı-lacivertlilerin Szymanski ve Tadic ile bulduğu 2 golde ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.





Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon oynadığı bütün maçları kazanarak 15'te 15 yaptı. Sarı-lacivertliler Konferans Ligi H Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alıyor. Trnava'nın ise henüz puanı bulunmuyor.





Spartak Trnava-Fenerbahçe maçının dakika dakika özeti

8. dakikada rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan Oosterwolde'nin ceza sahasına girerken şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

9. dakikada savunmanın hatasıyla ceza yayı dışında topu önünde bulan Kent'in ceza sahasına girdikten sonra müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

25. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Soldan çalımlarla çizgiye inen Oosterwolde'nin altı pasın gerisine çıkardığı topun gelişine King'in şutunda meşin yuvarlak Spartak Trnava savunmasında Kosa'ya çarptı. Atağın devamında savunma meşin yuvarlağı oyun alanına uzaklaştırdı.





İlk yarı, 0-0 sona erdi.





52. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ceza yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zajc'ın etkili şutunda kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

62. dakikada King'in ara pasında altı pasın sağında kaleciyle karşı karşıya kalan Batshuayi'nin tek vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

Aynı dakikada ceza yayı dışı sol çaprazdan Daniel'in şutunda top uzak direk dibinden auta çıktı.

70. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağ kenardan aldığı topla hareketlenen King, Kent ile verkaç yaptıktan sonra ceza yayı içinde tekrar topla buluştu. Bu oyuncunun kaleyi cepheden gören şutunda top filelere gitti: 0-1.

81. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içi sol çaprazda Oosterwolde'den aldığı topla çizgiye inen Fred'in yerden sert pasına King'in altı pas içinde dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

88. dakikada ev sahibi ekip farkı 1'e indirdi. Savunmada Oosterwolde'nin kaptırdığı topta meşin yuvarlağı ceza sahası içinde önünde bulan Ofori, topu ağlara gönderdi: 1-2.





Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.







