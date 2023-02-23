Spor camiası depremzedeler için tek yürek: Bütün başkanlar bir araya geliyor

Dört Büyükler'in başkanları, daha önce düzenlenen yardım kampanyasına telefonla bağış toplayarak destek olmuştu.
1 Mart Çarşamba günü beIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek bağış kampanyası, spor kanallarından ortak yayımlanacak.
Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar devam edecek.
Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.