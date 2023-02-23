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Spor

Spor camiası depremzedeler için tek yürek: Bütün başkanlar bir araya geliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı önderliğinde bir araya gelecek spor camiası, depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek.

15:10 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Dört Büyükler'in başkanları, daha önce düzenlenen yardım kampanyasına telefonla bağış toplayarak destek olmuştu.

Dört Büyükler'in başkanları, daha önce düzenlenen yardım kampanyasına telefonla bağış toplayarak destek olmuştu.

1 Mart Çarşamba günü beIN Sports stüdyolarında gerçekleştirilecek bağış kampanyası, spor kanallarından ortak yayımlanacak.


Tüm başkan ile sporcuların depremzedeler için bir araya gelip yardım toplayacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak ve 01.00'e kadar devam edecek.


Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun tanıtımı ise 25 Şubat Cumartesi günü TFF'nin Riva'daki tesislerinde gerçekleştirilecek.








#Gençlik ve Spor Bakanlığı
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Kulüpler Birliği Vakfı
2 saat önce
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Spor camiası depremzedeler için tek yürek: Bütün başkanlar bir araya geliyor
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