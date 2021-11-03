Spor Beşiktaş için son şans
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş için son şans

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında bugün Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a konuk olacak Beşiktaş, hem ilk puanını almak hem de Avrupa şansını devam ettirmek için sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, mağlup olması durumunda ise Avrupa’ya veda edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaşın muhtemel 11i
Beşiktaşlı futbolcuların gol sevinçleri

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında bugün saat 23.00’de Portekiz ekibi Sporting Lizbon’a konuk olacak. Grubunda oynadığı 3 maçı da kaybeden ve puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada yer alıyor. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan ve tek galibiyetini Beşiktaş karşısında 4-1’lik skorla alan Sporting Lizbon ise 3. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş grubundaki maçlarda Borussia Dortmund’a 2-1, Ajax’a 2-0, Sporting Lizbon’a da 4-1 mağlup oldu. İlk maçında Ajax’a 5-1 yenilen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ise Borussia Dortmund’a 1-0 kaybetti.

5 eksik var

20 kişilik kafileyle Portekiz’e giden Beşiktaş’ta, sakatlıkları bulunan Vida, N’Koudou, Batshuayi, Pjanic ve Rosier de kadroya dahil edilmedi. Sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında oynamayan Josef ise Portekiz’e götürüldü. Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için sahada yer alacak. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 5 maçta bir beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i

  • STAT: Jose Alvalade
  • HAKEM: Sergei Karasev (RUS)
  • SAAT: 23.00
  • YAYIN: EXXEN
  • SPORTİNG LİZBON: Antonio Adan, Matheus Reis, Zou Feddal, Sebastian Coates, Gonçalo Inacio, Joao Palhinha, Matheus Luiz, Pablo Sarabia, Pedro Porro, Pedro Goncalves, Paulinho
  • TEKNİK DİREKTÖR: Ruben Amorim
  • BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Welinton, Francisco Montero, Umut Meraş, Josef de Souza, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Rachid Ghezzal, Cyle Larin, Kenan Karaman
  • TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın
Portekizde maç başladı

Portekiz'de maç başladı

Devler Ligi'ndeki kritik mücadelenin canlı anlatımı için tıklayın.
İstanbul Valiliği uyardı

İstanbul Valiliği uyardı

Sis ve pus hadiselerinin 5 gün etkili olması bekleniyor.
BioNTechte üçüncü doz başlıyor

​Bakan Koca'dan Bilim Kurulu sonrası açıklama.

​Türkiye'nin 3 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

Galatasaray TFF'yi tanımadı

Galatasaray TFF'yi tanımadı

​Sarı kırmızılılar stadyumunun yüzde yüzünü taraftarlarına açacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan doğal gaz mesajı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.