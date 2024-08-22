|
Spor

Trabzonspor turu evine bıraktı: St. Gallen ile berabere kaldı |ÖZET

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında St. Gallen ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. St. Gallen - Trabzonspor maçının özetine ve Konferans Ligi play-off turu sonuçlarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

23:57 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 23:58 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İsviçre'de gol sesi çıkmadı.
İsviçre'de gol sesi çıkmadı.

Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geldi.


Bordo-mavililer sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.


Teknik direktör Abdullah Avcı, 84. dakikada sarı kart gördü.


Rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Trabzon'da oynanacak.


ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

St. Gallen - Trabzonspor maçının özetini izlemek için

ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU


KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI


#Trabzonspor
#St. Gallen
#Konferans Ligi
22 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS önlisans sınav giriş belgesi yayınlandı! 2024 önlisans KPSS sınavı ne zaman?