İsviçre'de gol sesi çıkmadı.
Temsilcimiz Trabzonspor, Konferans Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi St. Gallen ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.
Teknik direktör Abdullah Avcı, 84. dakikada sarı kart gördü.
Rövanş karşılaşması 29 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Trabzon'da oynanacak.
ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ
ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
ST. GALLEN - TRABZONSPOR MAÇ SONUCU
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI
KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU SONUÇLARI
#Trabzonspor
#St. Gallen
#Konferans Ligi
22 dakika önce