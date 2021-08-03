St. Johnstone forması giyen İskoç futbolcu Galatasaray hayranı çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde İskoç ekibi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesinde İskoç ekibinin 25 yaşındaki futbolcusu Gordon'un sarı kırmızılı kulübe hayran olduğu ortaya çıktı.

Ülkesi basınına maç öncesinde değerlendirmelerde bulunan Liam Gordon, "Küçük bir çocukken Galatasaray taraftarlarının videolarını ve maç atmosferini izlerdik. Perşembe akşamı bu atmosferin tadını çıkartmaya bakacağız. Hepimiz G.Saray’la oynamaya can atıyoruz. FIFA oynarken Arda, Babel, Falcao, Van Aanholt gibi oyuncularla karşılaşıyoruz. Onlarla aynı sahada olmak hayal gibi" ifadelerini kullandı.

Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman?

Galatasaray'ın İskoç ekibi St. Johnstone ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme maçı 5 Ağustos Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.