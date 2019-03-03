BUNDESLİGA

Stambouli'den kaptanlık pazubandını aldılar

Bundesliga'da sahasında konuk ettiği Düsseldorf'a 4-0 mağlup olan Schalke 04'te taraftarlar maç sonu sahaya inerek Stambouli'den kaptanlık pazubandını söküp aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Taraftarın Stambouli'nin kaptanlık pazubandını aldığı an.

Taraftarın Stambouli'nin kaptanlık pazubandını aldığı an.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'a 4-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftar faturayı Cezayir asılı Fransız futbolcu Benjamin Stambouli'ye kesti.

Düsseldorf mağlubiyeti sonrası sahaya inen taraftarlar, 28 yaşındaki savunma oyuncusundan kaptanlık pazubandını aldı.

"Sonuna kadar mücadele edeceğim"

Stambouli maç sonu yaptığı açıklamada, "Biz bu büyük kulübün küçük oyuncularıyız. Taraftarlar kaptanlık pazubandını benden aldı ama ben bu kulüp için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Stambouli bu sezon Bundesliga'da 11 maça çıktı.
Stambouli bu sezon Bundesliga'da 11 maça çıktı.

  • Schalke 04, Bundesliga'da topladığı 23 puanla düşme hattının hemen üzerinde 23 puanla 14. sırada yer alıyor.



Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.