Stambouli'den kaptanlık pazubandını aldılar

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Schalke 04, sahasında konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'a 4-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini 6 maça çıkardı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından taraftar faturayı Cezayir asılı Fransız futbolcu Benjamin Stambouli'ye kesti.

Düsseldorf mağlubiyeti sonrası sahaya inen taraftarlar, 28 yaşındaki savunma oyuncusundan kaptanlık pazubandını aldı.

"Sonuna kadar mücadele edeceğim"

Stambouli maç sonu yaptığı açıklamada, "Biz bu büyük kulübün küçük oyuncularıyız. Taraftarlar kaptanlık pazubandını benden aldı ama ben bu kulüp için sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Schalke 04, Bundesliga'da topladığı 23 puanla düşme hattının hemen üzerinde 23 puanla 14. sırada yer alıyor.



