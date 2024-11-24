Stanimir Stoilov geri dönüşün şifresini verdi

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'ı 4-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Stanimir Stoilov basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.





Stoilov'un açıklamaları şöyle:

'Çok değerli bir galibiyet'

“Biz genç bir takımız. Belki de ligin en genç takımıyız. Her maç kendimizi göstermemiz, her gün çalışmamız ve gelişmemiz gerekiyor. Bugünkü galibiyeti Beşiktaş gibi güçlü bir takım karşısında aldığımız için mutluyuz. İyi bir hocayla çalışıyorlar. Bizim için çok değerli bir galibiyet”





'22 yaşından büyük oyuncumuz yok'

“Ben kariyerimde genelde 4'lü oynadım. Çok az 3'lü savunma ile çıktım. Ama Göztepe'de takım buna alışıktı. Transferlerde buna özgü yapılmıştı. Oyun tarzında bazı değişiklikler yaptık. Geride 3'e 3 karşılaşıyoruz ve bu bize avantaj veriyor. Orta alanda da daha fazla oyuncuyla bulunuyoruz. Biz önde baskı yapan agresif bir takımız. Bunu yaptığımız zaman defans oyuncularımız bire bir kalabiliyor. Faul yapabiliyorlar. Bu da oyunun bir parçası. Genç oyunculardan kurulu bir takımız. 22 yaşından büyük oyuncumuz yok. Bu oyuncular kendilerini göstermek istiyorlar. Kendimizi geliştirmeye devam etmemiz gerekiyor. Böyle galibiyetlerden sonra takımda rehavet olabiliyor. Bunu önlemeli ve yolumuza devam etmeliyiz”





'Hedeflerimi hep en yükseğe koyarım'

"Yüksek hedefi ben koydum. Oyuncularım da bu hedefi takip ediyor. Oraya ulaşmak için her şeyi yapıyorlar. Bizim için önemli olan en iyisini vermek ve iyi oynamak. Bunu yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Ben hedeflerimi hep en yükseğe koyarım. Bazen imkansız gözükse bile takımı en yükseğe çekmeye çalışırım. Türkiye'de iyi takımlar var. Biz 2 farkla öne geçtiğimiz maçlarda kaybettik."





'Avrupa hedefi uzak değil'

"Biz iyi oynar ve kendi oyunumuzu sergilersek Avrupa hedefi uzak değil. Bir maç kazanır bir maç kaybedersek bu hedeften uzaklaşırız. Genç oyuncularda zaman zaman rehavet olabiliyor. Biz bunu durdurmak için her şeyi yapacağız. Takımı ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacağız”





'Taktiksel disiplini sağladığınız zaman...'

“Bu akşam güzel bir atmosfer vardı. Taraftarlar statları doldurdukları zaman güzel oluyor. Bizim stadımız her maç doluyor ve bu bize inanılmaz destek veriyor. 2-0 olunca bazı şeyler gerçekçi gözükmeyebiliyor. 3-0, 4-0'a gitme tehlikesi var. Ama ben takımıma güveniyordum. Biz bunu başardık. Taktiksel disiplini sağladığınız zaman her skoru çevirebilirsiniz. Bugün bunu yaptığımız için çok mutluyuz.”















