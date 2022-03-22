Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali açıkladı: Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Steaua Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımda istenileni veremedi.
Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti
Ayrıca Rumen basınından Prosport'un haberine göre Galatasaray, oyuncunun 4.1 milyon euroluk bonservis ücretini ödemediği için UEFA'ya şikayet edildi. Bükreş'in Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim" ifadelerini kullandı. Eğer ödeme yapılmaz ise sarı-kırmızılı takımın ceza alabileceği iddia edildi.
- Galatasaray formasıyla 31 karşılaşmada süre alan Olimpiu Morutan, 3 gol ve 5 asistle oynadı. 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.