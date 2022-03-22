Spor Steaua Bükreşin sahibi Gigi Becali açıkladı Galatasarayı UEFAya şikayet ettim
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Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali açıkladı: Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet ettim

Steaua Bükreş'in sahibi Gigi Becali, sezon başında Galatasaray'a sattıkları Olimpiu Morutan için, sarı-kırmızılı takım tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığı gerekçesiyle UEFA'ya şikayet ettiklerini açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Steaua Bükreşin sahibi Gigi Becali açıkladı: Galatasarayı UEFAya şikayet ettim
Galatasaray Başkanı Burak Elmas

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla Steaua Bükreş'ten transfer ettiği Olimpiu Morutan, sarı-kırmızılı takımda istenileni veremedi.

Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet etti

Ayrıca Rumen basınından Prosport'un haberine göre Galatasaray, oyuncunun 4.1 milyon euroluk bonservis ücretini ödemediği için UEFA'ya şikayet edildi. Bükreş'in Başkanı Gigi Becali yaptığı açıklamada, "Galatasaray'dan para beklemekten bıktım ve Türkleri UEFA'da dava ettim" ifadelerini kullandı. Eğer ödeme yapılmaz ise sarı-kırmızılı takımın ceza alabileceği iddia edildi.

  • Galatasaray formasıyla 31 karşılaşmada süre alan Olimpiu Morutan, 3 gol ve 5 asistle oynadı. 22 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

Galatasaray'ın 6'dan yüzü gülmedi
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Galatasaray'ın 6'dan yüzü gülmedi

Transfermarkt verilerine göre Morutan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
Transfermarkt verilerine göre Morutan'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro.
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