Stefan Kuntz depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla, spor dünyasından birçok kişi depremzedelere farklı yollardan yardım ediyor.

Alman teknik adamın bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı, bu saat aralığında elde edilecek tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere AFAD'a bağışlanacağı da bildirildi.