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Spor

Stefan Kuntz depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, depremzedeler yararına yarın ülkesi Almanya'nın en büyük süper market zincirinin bir şubesinde kasiyerlik yapacağı açıklandı.

19:18 . 10/02/2023 Cuma
Diğer
Stefan Kuntz

Stefan Kuntz

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla, spor dünyasından birçok kişi depremzedelere farklı yollardan yardım ediyor.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, yarın, yaşadığı kasabada bulunan süpermarket zincirinin şubesine giderek TSİ 12.00-13.00 arasında depremzedeler yararına kasiyerlik yapacağı duyuruldu.

Gelirleri depremzedelere bağışlanacak

Alman teknik adamın bulunduğu süre içerisinde marketin tüm kasalarının açık tutulacağı, bu saat aralığında elde edilecek tüm gelirin, depremzedelerin yaralarını sarmak üzere AFAD'a bağışlanacağı da bildirildi.



#Stefan Kuntz
#deprem
#yardım
35 dakika önce
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Stefan Kuntz depremzedeler yararına kasiyerlik yapacak
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