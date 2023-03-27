Stefan Kuntz'dan 'oruçlu futbolcuları oynatmıyor' iddiasına yanıt: Yüzde yüz yalan!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu ikinci maçında Hırvatistan ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibimizde teknik direktör Stefan Kuntz ve kaleci Mert Günok, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Mert Günok'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"EURO 2024'te olmak istiyorum"





"Pes etmek benim lügatımda hiç olmadı. Her zaman en iyi yerlerde olmak için çalışmalarımı sürdürdüm. Ağır bir sakatlık yaşadım. Her zaman düştüğüm yerden kalkmasını bildim. 5-6 sene daha oynamak istiyorum. İnşallah EURO 2024'te benimde olduğum kadroyla orada olmak istiyoruz."





"Bu hataları Hırvatistan'a karşı yapmamalıyız"





"Ermenistan maçında bazı basit hatalar yaptık, bu tarz hataları Hırvatistan maçında yapmamamız lazım. Hırvatistan maçında çok daha farklı bir performans ortaya koyacağımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası'na katılmak için oynayacağız. Herkes bunun farkında. Hırvatistan takımı ne kadar değerli olduklarını gösterdiler. Rakibimize saygı duyuyoruz ama yarın galibiyet için elimizden geleni yapacağız."

















Kuntz'un açıklamaları:





"Favori değiliz"





"En büyük takımlarla kıyaslanmak istiyoruz. Yarınki maç da bunun için iyi bir örnek olacak. Ermenistan maçının devre arasından taktiksel değişiklik yapıp, sonuç almak bizim açımızdan iyi oldu. Şimdi karşımızdaki rakip Hırvatistan. Dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi. Bireysel performansları çok yüksek ve oyunu domine etmeyi seven bir takım. Favori takım biz değiliz."





"Temel ilkeleri yapamayınca sistemin önemi kalmıyor"





"Genel bakıldığında bu 2 maç farklı bir durumda. Ermenistan konusu tüm konu itibarıyla hassas bir konuydu. Oynadığımız rakip çok değişiklikler yapmıştı. Yeni bir teknik direktör ve oyuncularla oynadılar. Maç başladığında da istediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Futbolun temel ilkelerini yapamadıkça hangi sistemle oynadığınızın önemi yok."





"Oruçlu futbolcuları oynatmıyor" iddiası





"Ben Ramazan'a saygı duyuyorum. Kesinlikle öyle bir durum yok. Çıkan haberler, dedikodudan ibaret. Bütün kararımızı oyuncularımızın performanslarına göre veriyoruz. Aslında bu soru beni biraz düşündürüyor. Bu tarz durumların, bilhassa sosyal medya üzerinden hem bizim işimizi hem de sizin işinizi ne kadar zorlaştırdığını gösteren bir durum. Bu yüzde yüz bir yalandır! Ama Ermenistan maçından sonra da bana soruldu. Aynı zamanda Hırvat basın mensubundan da sorulan bir soru. Bizler, şu konu hakkında çok iyi düşünmemiz gerekiyor; bu tarz durumları yayan ve yaymaktan zevk alanlar ile nasıl bir iletişim halinde olmamız gerekli? Bu hem bizim hem de sizin için daha iyi."













Abdülkerim Bardakcı'nın kadrodan çıkarılması





"Biz kamp için pazar günü toplandık. Abdülkerim 4 günlük sürecin 3'ünü hastanede geçirdi. Oradaki, uzman bize rapor gönderdi, onun dinlenmesi gerektiği yaklaşık 2 haftalık tedavi süreci olacağını söyledi."































