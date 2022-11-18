Spor Stefan Kuntzun zor anları
FUTBOL FUTBOL

Stefan Kuntz'un zor anları

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Çekya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında sandalyeden düşme tehlikesi geçirdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Stefan Kuntzun zor anları
Stefan Kuntz, Çekya maçı öncesinde düşme tehlikesi geçirdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, yarın oynanacak Türkiye-Çekya maçı öncesi Gaziantep Kalyon Stadı’nda basın toplantısı düzenledi. Alman teknik adam, basın toplantısına başlamak üzereyken talihsiz bir kaza yaşadı.

Düşme tehlikesi yaşadı, ağzından refleks olarak Türkçe küfür çıktı. Kuntz, oturduğu sandalyeye yaslanmak üzereyken düşme tehlikesi yaşadı. Bu esnada neye uğradığını şaşıran Kuntz’un ağzından refleks olarak Türkçe küfür duyuldu.

"Bu anı geriye alabiliyor muyuz?"

Yaşanan olay sonrası basın odasında gülüşmeler yaşanırken, durumu toparlamaya çalışan Alman teknik adamın, "Bu anı geriye alabiliyor muyuz?" demesi dikkat çekti.
Guidetti dönemi sona erdi

Guidetti dönemi sona erdi

​Kadın voleybolunda uzun süredir konuşulan konu sonuçlandı.
Ronaldo davalık oldu

Ronaldo davalık oldu

​Manchester United yıldız futbolcu için harekete geçti.
İstanbula gelmek istiyor

İstanbul'a gelmek istiyor

​Sivassporlu Dia Saba'nın transferiyle ilgili yeni gelişme.
Beşiktaş onu izliyor

Beşiktaş onu izliyor

​Stoper transfer etmek isteyen Beşiktaş'ta sürpriz isim gündemde.
2022 Dünya Kupası rehberi

2022 Dünya Kupası rehberi

​Katar'daki organizasyona dair bilinmesi gereken tüm detaylar burada.
Ronaldo'dan <br>Lionel Messi itirafı

Ronaldo'dan
Lionel Messi itirafı

Aynı takımda oynayacaklar mı?
'Söyüncü' derbisi

'Söyüncü' derbisi

Beşiktaş ve Fenerbahçe milli stoper için transfer yarışına girdi.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Boyd'un sözleşmesi feshedildi
Maaşına zam yapılacak

Maaşına zam yapılacak

​Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın sözleşme detayları belli oldu.
'Daha fazla kazanabilirdik'

'Daha fazla kazanabilirdik'

​Serhat Pekmezci, Arda Güler gibi daha çok fazla yeteneğin olduğunu söyledi.
2 maç men

2 maç men

​Belhanda'nın cezası belli oldu
'Herkese teşekkür ederim'

'Herkese teşekkür ederim'

​Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı veda etti
Sezon tamamlanıyor

Sezon tamamlanıyor

​Formula 1'de sezonun son yarışı yapılacak.
Merakla beklenen <br>duyuruyu yaptı

Merakla beklenen
duyuruyu yaptı

​Ronaldo ne zaman emekli olacağı yönündeki sorulara cevap verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.