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Stefan Savic’ten Buducnost Podgorica’ya ziyaret

Stefan Savic’ten Buducnost Podgorica’ya ziyaret

11:5623/10/2024, Çarşamba
IHA
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Stefan Savic’ten Buducnost Podgorica’ya ziyaret
Stefan Savic’ten Buducnost Podgorica’ya ziyaret

Trabzonspor’un deneyimli stoperi Stefan Savic, Karadağ takımı Buducnost Podgorica’yı ziyaret etti.

Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençler Ligi İkinci Tur ilk maçında bu akşam saat 19.00’da Karadağ ekibi Buducnost Podgorica ile karşı karşıya gelecek.


Mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin Karadağlı stoperi Stefan Savic, ülkesinin takımı Buducnost Podgorica’yı ziyaret ederek başarı dileğinde bulundu.


Karadağ ekibi, tecrübeli stopere isminin yazılı olduğu forma hediye etti.


#trabzonspor
#Stefan Savic
#buducnost podgorica

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