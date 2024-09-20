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Stoke City - Hull City Canlı İzle - Canlı Skor

Stoke City - Hull City Canlı İzle - Canlı Skor

17:0620/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Stoke City - Hull City Canlı İzle - Canlı Skor
Stoke City - Hull City Canlı İzle - Canlı Skor

İngiltere Championship 6. haftasında Stoke City evinde Hull City’i konuk ediyor. 72. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Hull City 20 galibiyet elde etti. Stoke City 31 galibiyet alırken 20 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Stoke City - Hull City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Stoke City - Hull City canlı izleme linki…

Hull City, İngiltere Championship 6. haftasında deplasmanda Stoke City ile karşılaşıyor. Abdülkadir Ömür’ün bu maçta ilk 11’de olması bekleniyor. Peki, Stoke City - Hull City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Stoke City - Hull City canlı izlemek linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

STOKE CİTY - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Stoke City - Hull City maçı bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

STOKE CİTY - HULL CİTY CANLI İZLE

Stoke City - Hull City maçını canlı izlemek için

STOKE CİTY - HULL CİTY CANLI SKOR

İNGİLTERE CHAMPİONSHİP GÜNCEL PUAN DURUMU



#Stoke City
#Hull City
#İngiltere Championship

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