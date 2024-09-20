İngiltere Championship 6. haftasında Stoke City evinde Hull City’i konuk ediyor. 72. randevuya çıkacak olan iki takım arasında oynanan maçlarda Hull City 20 galibiyet elde etti. Stoke City 31 galibiyet alırken 20 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Peki, Stoke City - Hull City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte Stoke City - Hull City canlı izleme linki…
Hull City, İngiltere Championship 6. haftasında deplasmanda Stoke City ile karşılaşıyor. Abdülkadir Ömür’ün bu maçta ilk 11’de olması bekleniyor. Peki, Stoke City - Hull City maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Stoke City - Hull City canlı izlemek linki ve canlı skor ekranı haberimizde.