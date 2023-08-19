Stoperde rota Koray Günter

Savunmaya yaptığı Amartey hamlesinin yanı sıra o bölgeye bir isim daha katmak isteyen Beşiktaş, rotasını yerli bir isme çevirdi. Beşiktaş daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak Verona'yla anlaşmaya varamadığı Koray Günter için tekrardan kapıyı çalmaya hazırlanıyor.