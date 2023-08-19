Stoperde rota Koray Günter

Koray Günter'in kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitiyor.
Savunmaya yaptığı Amartey hamlesinin yanı sıra o bölgeye bir isim daha katmak isteyen Beşiktaş, rotasını yerli bir isme çevirdi. Beşiktaş daha önce de kadrosuna katmak istediği ancak Verona'yla anlaşmaya varamadığı Koray Günter için tekrardan kapıyı çalmaya hazırlanıyor.
İtalyan ekibi ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncunun 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor ancak Verona'nın siyah-beyazlılardan ne kadar ücret talep edeceği yapılacak resmi temas sonunda ortaya çıkacak.
Siyah-beyazlıların, 29 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için bu hafta teklif yapacağı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Sampdoria'ya kiralanan ve 10 resmi maça çıkan Koray Günter skor katkısı sağlayamadı.