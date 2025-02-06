Stoperde son karar Cuesta

Savunma bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Genk'in Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile anlaştı. Belçika kulübüyle bonservis pazarlığında sona yaklaşan sarı-kırmızılı yönetim, Cuesta'yı ise 3,5 yıllık sözleşmeye ikna etti.
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımın, Belçika ekibi Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Galatasaray oyuncuyla olan görüşmelerini sürdürüyor. Cuesta ile yaptığı görüşmelerde de son aşamaya gelen sarı-kırmızılı kulübün, Kolombiyalı stoper ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Genk’in oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Cuesta'nın yıllık 1.5 milyon Euro maaş istediği ifade ediliyor.
DAVİNSON İLE BİRLİKTE OYNUYOR
Kariyerine Kolombiya ekibi Atletico Nacional’de başlayan Cuesta, 2019-20 sezonunun başında 3.8 milyon Euro karşılığında Belçika'nın Genk takımına transfer oldu. Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de oynayabiliyor. 2026 yılına kadar sözleşmesi süren Cuesta bu sezon Genk'te 13 maçta süre alırken, 1 gol attı. Bu arada İtalya basına ise Galatasaray'ın, Belçika ekibi Anderlecht'in 19 yaşındaki Sırp stoper Jan-Carlo Simic'i gündemine aldığını öne sürdü. Simic, bu sezon 35 maçta 4 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.