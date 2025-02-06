Stoperde son karar Cuesta

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçti. Sarı-kırmızılı takımın, Belçika ekibi Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Galatasaray oyuncuyla olan görüşmelerini sürdürüyor. Cuesta ile yaptığı görüşmelerde de son aşamaya gelen sarı-kırmızılı kulübün, Kolombiyalı stoper ile 3.5 yıllık bir sözleşme imzalamayı planlıyor. Genk’in oyuncu için 8 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtilirken, Cuesta'nın yıllık 1.5 milyon Euro maaş istediği ifade ediliyor.