Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık: Yeni transfer beş dakika sahada kalabildi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ikinci maçında Erzurumspor FK ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerde yeni transfer oyuna girdikten beş dakika sonra sakatlanarak karşılaşmaya devam edemedi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ikinci hafta karşılamasında Erzurumspor FK'yı ağırladı.
Sarı-lacivertlilere yeni transferi Diego Carlos'tan kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcu, sakatlanan Alexander Djiku'nun yerine 55. dakikada oyuna dahil oldu.
Carlos, 60. dakikada rakibinin dizine yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu kendisini denedikten sonra kenara değişiklik işareti yaptı.
Sakatlanan Diego Carlos yerini Yusuf Akçiçek'e bıraktı. Yusuf ise girdiği ikili mücadele sonrası yerde sakatlandı ve 75. dakikada yerini Filip Kostic'e bıraktı.