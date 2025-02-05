Fenerbahçe'de beklenmedik sakatlık: Yeni transfer beş dakika sahada kalabildi

Sarı-lacivertlilere yeni transferi Diego Carlos'tan kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcu, sakatlanan Alexander Djiku'nun yerine 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Carlos, 60. dakikada rakibinin dizine yaptığı müdahalenin ardından yerde kaldı. 31 yaşındaki savunma oyuncusu kendisini denedikten sonra kenara değişiklik işareti yaptı.