Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ikinci maçında 1. Lig ekibi Erzurumspor FK'yı konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 5-0 kazandı.





Galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Anderson Talisca, 50. dakikada Cenk Tosun, 78. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 81 ile 89. dakikada Youssef En-Nesyri (2) kaydetti.





Sarı-lacivertlilerin üç stoperi Alexander Djiku, Diego Carlos ve Yusuf Akçicek sakatlanarak oyuna devam edemedi.





İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor FK ise 0 puanda kaldı.





Fenerbahçe son maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.





Maçtan önemli dakikalar:

19' Hızlı gelişen atakta Mert Hakan Yandaş'ın pası ile sol çaprazda topla buluşan Talisca ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak kaleci Göktuğ Bakırbaş sol köşede gole izin vermedi.

23' Cenk Tosun'un ara pası ile sağ çaprazda topla buluşan Cengiz Ünder ceza sahasına girer girmez sol ayağı ile vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin hemen sol tarafından dışarı gitti.

33' Hızlı gelişen atakta sağ kanatta hareketlenen Mert Hakan Yandaş'ın uzun pası ile ceza yayı sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Talisca ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturdu: 1-0.

41' Sağ kanattan gelişen atakta Cengiz Ünder ortasını ön direğe doğru gönderdi. Gelen topa yükselen İsmail Yüksek kafa vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

İKİNCİ YARI

50' Penaltıda topun başına geçen Cenk Tosun meşin yuvarlağı yerden sol köşeden filelerle buluşturuyor ve skoru 2-0'a taşıdı.

68' Orta alandan topla birlikte hızlanan Levent Mercan ceza sahasına girmeden pasını vermek istiyor ancak savunmadan seken top tekrar önünde kaldı. Tecrübeli sol bek ceza sahası içinde bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

78' Savunmanın yaptığı pas hatasını değerlendiren Oğuz Aydın pasını bekletmeden ceza yayı gerisindeki arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a gönderdi. Tecrübeli oyuncu sağ ayağının içi ile harika bir şut çıkararak meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu: 3-0.

81' En-Nesyri kaleciyi geçtikten sonra topu boş kaleye gönderdi: 4-0.

89' İsmail Yüksek'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya hareketlenen Oğuz Aydın, En-Nesyri gördü. Faslı oyuncu için boş kaleye dokunmak kaldı: 5-0.





FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇ SONUCU





FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR FK MAÇ ÖZETİ

Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





Maçtan notlar:

Anderson Talisca siftah yaptı

Erzurumspor FK karşısında 33. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçiren Anderson Talisca, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti. Fenerbahçe'ye transferinin ardından ilk olarak hafta sonunda oynanan Çaykur Rizespor müsabakasında forma giyen Talisca, Karadeniz ekibi karşısında direğe takılırken, ilk golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. Talisca, 61. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı.

Cengiz Ünder bekleneni veremedi

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Cengiz Ünder, Erzurumspor FK karşısında beklentilerin altında kaldı. Bu sezon sarı-lacivertli formayla ikinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Ünder, oyunda kaldığı sürede etkisiz bir görüntü sergiledi.





Cenk Tosun, Kadıköy'de ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cenk Tosun, sarı-lacivertli formayla Kadıköy'de ilk golünü kaydetti. Müsabakanın 50. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen milli futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.





En-Nesyri gollerini sürdürdü

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, gollerine Ziraat Türkiye Kupası'nda da devam etti. Müsabakanın 81. dakikasında Oğuz Aydın'ın pasında ceza sahasına girip kaleciyi çalımlayan En-Nesyri, skoru 4-0'a getirirken, 89. dakikada bir kez daha sahneye çıkıp maçın skorunu ilan etti. Takımının son 11 resmi maçında 14. golünü kaydeden golcü futbolcu, toplamda ise bu sezonki 20. golünü attı.

6 Şubat depremi unutulmadı

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen Asrın Felaketi depremlerin yıl dönümünde stadyumda mesaj verildi. Reklam panolarında ve oyuncuların seremoni öncesinde taşıdığı pankartta "6 Şubat unutmadık, unutmayacağız" yazısı yer aldı.





ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU











