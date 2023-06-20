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Spor

Stopere son aday Samy Mmaee

Savunmayı güçlendirmek isteyen Trabzonspor için Samy Mmaee iddiası geldi. Macaristan basını, bordo mavililerin Ferencvaroslu oyuncu için Beşiktaş ve Yunanistan'dan bir takımla çekiştiğini yazdı.

10:20 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Trabzonspor'un listesinde yer alan futbolculardan Samy Mmaee ve Norbert Gyomber

Trabzonspor'un listesinde yer alan futbolculardan Samy Mmaee ve Norbert Gyomber

Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Bordo-mavililerde hareketlilik yaşanması beklenen bölgeler arasında stoper de öne çıkıyor. Maaş bütçesini düşürmek isteyen Trabzonspor yönetimi, maliyetleri yüksek olan Marc Bartra ve Stefano Densvvil gibi isimlerle yolları ayırmayı planlarken, yerlerine alınacak uygun maliyetli isimler üzerinde de çalışmalar sürüyor.


Bordo-mavililerde bu bölge için son iddia ise Macaristan basınından geldi. Trabzonspor'un, Ferencvaros forması giyen 26 yaşındaki Faslı stoper Samy Mmaee'yi gündemine aldığı öne sürüldü. Macar basınında yer alan habere göre; Ferencvaros'tan ayrılma kararı alan Mmaee'yi Trabzonspor'un yanı sıra Beşiktaş ve bir Yunan takımı da transfer etmek istiyor.


Liste kabarık

Daha önce de Trabzonspor'un transfer gündemine gelen Samy Mmaee, bu sezon 29 maçta 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Şubat 2021'de Belçika'nın St. Truiden takımından Ferencvaros'a transfer olan Mmaee'nin, kulübüyle sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek. Faslı oyuncunun 1 yıllık da opsiyonu bulunuyor.


Bu arada bordo-mavililerin listesinde Salernitana'dan Norbert Gyomber, Fransız ekibi Strasbourg'dan Alexander Djiku, Polonya takımı Lech Poznan'dan Lubomir Satka ile İtalyan ekibi Torino'da forma giyen Koffi Djidji isimleri de öne çıkanlar arasında yer alıyor.





#Trabzonspor
#Samy Mmaee
#Beşiktaş
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