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Stuttgart 90+2'de bulduğu golle Bundesliga'da kaldı: Taraftarlar sahaya indi

Bundesliga'nın son haftasında sahasında Köln'ü 90+2. dakikada bulduğu golle 2-1 yenen Stuttgart, kümede kalmayı garantiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından bütün taraftarlar, şampiyonluk kutlarcasına sahaya girdi ve kümede kalmanın mutluluğunu futbolcularla birlikte yaşadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Stuttgart 90+2de bulduğu golle Bundesligada kaldı: Taraftarlar sahaya indi
Stuttgart kümede kaldı

Bundesliga'nın son haftasında Stuttgart sahasında Köln'ü ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip kümede kalmayı garantiledi.

Son dakika golü kümede tuttu

Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sasa Kalajdzic ve 90+2. dakikada Wataru Endo kaydetti. Köln'ün tek golünü ise 59. dakikada Anthoney Modeste attı.

  • Son dakikada attığı golle kümede kalmayı garantileyen Stuttgart'ta, karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından bütün taraftarlar, şampiyonluk kutlarcasına sahaya girdi ve kümede kalmanın mutluluğunu futbolcularla birlikte yaşadı.

Karşılaşma sonrasında taraftarlar sahaya akın etti:
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