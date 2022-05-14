Stuttgart 90+2'de bulduğu golle Bundesliga'da kaldı: Taraftarlar sahaya indi

Bundesliga'nın son haftasında Stuttgart sahasında Köln'ü ağırladı. Mücadeleyi 2-1 kazanan ev sahibi ekip kümede kalmayı garantiledi.
Son dakika golü kümede tuttu
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sasa Kalajdzic ve 90+2. dakikada Wataru Endo kaydetti. Köln'ün tek golünü ise 59. dakikada Anthoney Modeste attı.
- Son dakikada attığı golle kümede kalmayı garantileyen Stuttgart'ta, karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşandı. Maçın bitiş düdüğünün ardından bütün taraftarlar, şampiyonluk kutlarcasına sahaya girdi ve kümede kalmanın mutluluğunu futbolcularla birlikte yaşadı.
Stuttgart, 90+2'de bulduğu golle Bundesliga'da kaldı!pic.twitter.com/sJYyzc0R1T
Stuttgart, 90+2'de bulduğu golle Bundesliga'da kaldı!pic.twitter.com/sJYyzc0R1T— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 14, 2022
Karşılaşma sonrasında taraftarlar sahaya akın etti:
SCENES IN STUTTGART! 🙌 pic.twitter.com/861UZCngC8
SCENES IN STUTTGART! 🙌 pic.twitter.com/861UZCngC8— ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022