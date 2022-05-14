Stuttgart 90+2'de bulduğu golle Bundesliga'da kaldı: Taraftarlar sahaya indi

Hayat

Sigara izmaritini ağaç kovuğunun içine attı: İtfaiye bile olaya şaşırdı

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda ağaç kovuğuna atılmış bir sigara izmaritinin ağacı yaktığı ifade edildi. Yanan ağaca itfaiye ekipleri müdahale etti.