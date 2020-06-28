Stuttgart Bundesliga'ya çıktı: Mario ​Gomez futbolu bıraktı

Türkiye’de Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla herkesin beğenisini kazanan Mario Gomez, futbolu bıraktı. Alman golcü, kariyerindeki son maçında takımı Stuttgart’ın Bundesliga 2’nin son haftasında sahasında oynadığı Darmstadt 98 maçıyla çıktı.

42’nci dakikada attığı golle kariyerini noktalayan Gomez, bu gole rağmen takımının mağlup olmasına engel olamadı. Darmstadt’a galibiyeti getiren golleri 32’nci dakikada Serdar Dursun, 53’üncü dakikada Matthias Bader ve 88’inci dakikada Tobias Kempe kaydetti. Türk futbolcu Serdar Dursun, takımının ikinci golünde de asisti yapan isim oldu.

Stuttgart’ın doğrudan Bundesliga’ya yükselmesinde attığı 7 golle katkı sağlayan Mario Gomez, 82’nci dakikada yerini Sasa Kalajdzic’e bıraktı.

Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez seyircisiz maçta kariyerini noktalayacak Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminde Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve 1 sezonda attığı gollerle siyah beyazlıları şampiyonluğa taşıyan Mario Gomez 34 yaşında futbola veda ediyor.Beşiktaş'tan sonra Alman ekibi Wolfsburg'ın yolunu tutan yıldız oyuncu sonrasında altyapısından yetiştiği Stuttgart'a transfer olmuştu.Alman ekibinin yöneticisi Sven Mislintat yaptığı açıklamada "Böyle bir oyuncunun vedası seyircilerin önünde olmalıydı. Veda gününü, Mario için en iyi hale getirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.Bu sezon Stuttgart'ta 23 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koyan Mario Gomez, Beşiktaş'ta 2015-16 sezonunda görev almış ve 41 maçta 28 gol 5 asistle siyah-beyazlı taraftarların gönlüne taht kurmuştu. Gomez, Beşiktaş'ın ilk yabancı gol kralı olarak kayıtlara geçmişti. Video: Gomez attı BJK TV çıldırdı!