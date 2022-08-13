Spor Süleyman Seba anıldı
FUTBOL FUTBOL

Süleyman Seba anıldı

Beşiktaş’ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 8. yılında Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı. Beşiktaş Kulübü, Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın vefatının 8. yılında anma töreni düzenledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Süleyman Seba anıldı
Beşiktaş'ın rahmetli Onursal Başkanı Süleyman Seba, 1984 ile 2000 arası Beşiktaş Başkanlığı yapmış, 13 Ağustos 2014'te vefat etmiştir. Seba, Hakkı Yeten ile birlikte siyah-beyazlı kulübün iki Onursal Başkanı'ndan biridir.

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde Beşiktaş camiasından birçok önemli isim yer aldı.

Seba’nın Feriköy Mezarlığı’nda gerçekleşen anma törenine İkinci Başkan Engin Baltacı, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, kurul üyeleri ve Seba’nın ailesi, yakınları ile sevenleri katıldı. Siyah-beyazlı kulüp, Süleyman Seba için Vodafone Park’a da pankart astı.

Seba için düzenlenen anma töreninde dualar okunurken, ardından Galatasaray Kulübü’nün Kurucusu Ali Sami Yen’in kabrine geçildi. Sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in de kabrinde dualar edildi ve çiçek bırakıldı.

"Beşiktaşlılık Duruşu"

Diğer yandan Beşiktaş resmi sitesinden, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin anma mesajı yayınlandı. Başkan Çebi; "Türk sporu ile Beşiktaşımızın tarihinde çok özel bir yere sahip olan, benim ve birçok Beşiktaşlının Beşiktaşlı olmasına vesile olan “BEŞİKTAŞLILIK DURUŞU”nun en doğru temsilcisi, Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'nın aziz hatırası her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir.

Beşiktaş’a ve Türk sporuna; sporcu, yönetici ve başkan olarak çok uzun yıllar hizmet etmiş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'yı vefatının sekizinci yıl dönümünde saygıyla minnetle ve rahmetle anıyorum. Ahmet Nur Çebi / Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı" dedi.

Trabzonspor'a evinde yan bakılmıyor: 523 gün oldu
SPOR
Trabzonspor'a evinde yan bakılmıyor: 523 gün oldu

Büyük facia atlattık

Büyük facia atlattık

​İstanbul Boğazı'nda tehlikeli anlar.
Suudi Arabistandan umre kararı

Suudi Arabistan'dan umre kararı

Tüm vize türlerine izin verildi.
Kuvvetli geliyor

​Meteoroloji uyardı: Öğleden sonraya dikkat.

Elazığ'da suların çekilmesiyle ortaya çıktı.

PKK'nın finans kaynakları kurutuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurucu üyelere ve partililere mektup.

İzmir'deki kazı çalışmalarında heyecanlandıran keşif.

Nüfusu ikiye katlanıyor.

Hobi sektöre dönüştü: Birçok aile bundan geçimini sağlıyor.

Nemrut yanardağında hareketlilik.

​İkisi yeşil kategoride üç terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.