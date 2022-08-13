Süleyman Seba anıldı

Beşiktaş'ın rahmetli Onursal Başkanı Süleyman Seba, 1984 ile 2000 arası Beşiktaş Başkanlığı yapmış, 13 Ağustos 2014'te vefat etmiştir. Seba, Hakkı Yeten ile birlikte siyah-beyazlı kulübün iki Onursal Başkanı'ndan biridir.

Beşiktaş'ın Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anma töreninde Beşiktaş camiasından birçok önemli isim yer aldı.

Seba’nın Feriköy Mezarlığı’nda gerçekleşen anma törenine İkinci Başkan Engin Baltacı, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Seçme ve Sicil Kurulu Başkanı Şahabettin Önkol, Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, BJK-Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu, kurul üyeleri ve Seba’nın ailesi, yakınları ile sevenleri katıldı. Siyah-beyazlı kulüp, Süleyman Seba için Vodafone Park’a da pankart astı.

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Seba için düzenlenen anma töreninde dualar okunurken, ardından Galatasaray Kulübü’nün Kurucusu Ali Sami Yen’in kabrine geçildi. Sarı-kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in de kabrinde dualar edildi ve çiçek bırakıldı.

"Beşiktaşlılık Duruşu"

Diğer yandan Beşiktaş resmi sitesinden, Başkan Ahmet Nur Çebi'nin anma mesajı yayınlandı. Başkan Çebi; "Türk sporu ile Beşiktaşımızın tarihinde çok özel bir yere sahip olan, benim ve birçok Beşiktaşlının Beşiktaşlı olmasına vesile olan “BEŞİKTAŞLILIK DURUŞU”nun en doğru temsilcisi, Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'nın aziz hatırası her daim kalplerimizdeki varlığını sürdürecektir.

Beşiktaş’a ve Türk sporuna; sporcu, yönetici ve başkan olarak çok uzun yıllar hizmet etmiş, beyefendi kişiliğiyle taraflı tarafsız herkesin saygısını ve takdirini kazanmış Onursal Başkanımız merhum Süleyman Seba'yı vefatının sekizinci yıl dönümünde saygıyla minnetle ve rahmetle anıyorum. Ahmet Nur Çebi / Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanı" dedi.

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Saffet Sancaklı anlatıyor: "Süleyman Seba bir gün beni çağırdı..."pic.twitter.com/U0jx4rPLjp — SPOR (@yenisafakspor) August 13, 2022