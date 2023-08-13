Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba.
Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Süleyman Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz"
Fenerbahçe ise yayımladığı mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesine yer verdi.