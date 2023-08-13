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Spor

Süleyman Seba unutulmadı

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı.

13:59 . 13/08/2023 Pazar
AA
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba.

Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba.

Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 9. yılında kabri başında anıldı. Feriköy Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Engin Baltacı, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, siyah-beyazlı takımın eski futbolcularından Feyyaz Uçar, Süleyman Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.

Süleyman Seba
Galatasaray ve Fenerbahçe, Beşiktaş Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın 9. ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun sembol isimlerinden, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz"


Fenerbahçe ise yayımladığı mesajda, "Beşiktaş Jimnastik Kulübünün Onursal Başkanı Süleyman Seba'yı, vefatının 9. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesine yer verdi.




#Süleyman Seba
#Beşiktaş Eski Başkanı
#Ölüm yıl dönümü
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