Spor Sumudica Süper Ligden golcü aldı
TRANSFER

Sumudica Süper Lig'den golcü aldı

Teknik direktör Marius Sumudica, Gaziantep Futbol Kulübü'nün başındayken ısrarla istediği Denis Alibec'i yeni takımı Cluj'e transfer etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sumudica Süper Ligden golcü aldı
Süper Lig'de Kayserispor, Gaziantep FK ve Rizespor'u çalıştırmıştı.

Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Rumen golcü Denis Alibec, ülkesine geri döndü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına Romanya’nın CFR Cluj Kulübü'ne kiralandığı bildirildi.

Cluj'ün teknik direktörü Marius Sumudica, Gaziantep FK'yı çalıştırdığı dönemde eski öğrencisi olan Alibec'in transfer edilmesini istemiş ancak oyuncu Kayserispor'a imza atmıştı.

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