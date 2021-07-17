Sumudica Süper Lig'den golcü aldı

Süper Lig'de Kayserispor forması giyen Rumen golcü Denis Alibec, ülkesine geri döndü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun 1 yıllığına Romanya’nın CFR Cluj Kulübü'ne kiralandığı bildirildi.
Cluj'ün teknik direktörü Marius Sumudica, Gaziantep FK'yı çalıştırdığı dönemde eski öğrencisi olan Alibec'in transfer edilmesini istemiş ancak oyuncu Kayserispor'a imza atmıştı.
Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya’nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/Nt4aI0D8jD
Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya’nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır.