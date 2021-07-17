Sumudica Süper Lig'den golcü aldı

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Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?

Bayramda hava nasıl olacak? sorusunun cevabı merak ediliyor. Meteoroloji Kurban Bayramı için hava durumu tahminlerini açıkladı. Kurban Bayramı'nın birinci gününde ülke genelinde yağış beklenmezken, iki ve üçüncü gün Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yer yer sağanak öngörülüyor. Bayramın dördüncü gününde Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir'de bayramda hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde.