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Spor

Areda Survey'den dikkat çeken araştırma: Türk halkı Mehmet Büyükekşi'ye 'artık yeter' diyor

Areda Survey, Süper Kupa Finali’ne dair yaşanan krizin akşamında, Türkiye genelinde 720 kişinin katılımıyla Türk halkının ne düşündüğünü araştırdı. Krizden birkaç saat sonra gerçekleştirilen araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 83,9’u Türkiye Süper Kupa Finali’nin Türkiye’de oynanması görüşünde bir araya geldi. Katılımcılar, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) yüzde 65,9 ile yaşanan krizin sorumlusu tuttu ve yüzde 91,6 ile "Mehmet Büyükekşi istifa etmeli" dedi.

11:37 - 5/01/2024 Cuma
Güncelleme: 11:42 - 5/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da yaşanan krizin baş sorumlusu olarak görülüyor.
Mehmet Büyükekşi, Suudi Arabistan'da yaşanan krizin baş sorumlusu olarak görülüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray takımları arasında 30 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta gerçekleşmesi planlanan Süper Kupa Finali farklı krizlere sahne oldu. Maç başlamadan önce İstiklal Marşı, Türk bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk görselleri ile ilgili çıkan dezenformasyon içerikli haberlerin sosyal medyada hızla yayılması ve gerekli açıklamaların yapılamamasıyla yaşanan kriz farklı boyutlara ulaştı.




Süper Kupa Finali’nin iptal edilmesiyle noktalanan bu kriz akşamında Areda Survey, Türk halkının yaşananlar hakkında ne düşündüğünü araştırdı. İşte dikkat çeken sonuçlar…




"Türkiye'de oynanmalıydı"

Kriz akşamında CAWI yöntemiyle Türkiye genelinde gerçekleşen araştırmada, katılımcıların yüzde 83,9’u “Türkiye Süper Kupa Finali yurt dışında değil, Türkiye’de oynanmalıydı” cevabını verdi. Yüzde 17,1’i ise maçın yurt dışında oynanabileceği görüşünü paylaştı. Araştırmaya göre Türk halkı Suudi Arabistan’da oynanması planlanan Süper Kupa Finali’nde Fenerbahçe ve Galatasaray futbol kulüplerinin maça çıkmamasının sorumlusu olarak ilk sırada yüzde 65,9 ile Türkiye Futbol Federasyonu’nu gördü. İkinci sırada yüzde 17,3 ile kulüp yönetimleri, üçüncü sırada yüzde 16,8 ile Suudi Arabistan yetkilileri sorumlu tutuldu.


Yaşanan bu krizin sonucunda, kulüplerin maça çıkmaması ve ülkeye geri dönmeleri halk arasında büyük destek görüyor. Katılımcıların yüzde 91,5’i kulüplerin maça çıkmadan ülkeye dönmelerini doğru bulduklarını belirtirken, yüzde 8,5’i de "Kulüpler maça çıkmalıydılar" cevabını verdi.



Areda Survey'in araştırma sonuçları

Türk hakı TFF Başkanı'nın istifasını istiyor

Araştırmada dikkat çeken sonuçlardan bir diğeri ise Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifasının istenmesi oldu. Alınan yanıtlara göre Türk halkının yüzde 91,6’sı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin istifa etmesini istedi. Yüzde 8,4’ü ise istifa etmemeli cevabını verdi.




"İletişim eksikliği krizi derinleştirdi"

Areda Survey Araştırma Şirketi Genel Müdürü Yusuf Akın, yaşanan olaylarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Akın, "Maç günü yaşanan krizde iletişim eksikliğinden kaynaklanan bilgi kirliliği ve ikna edici bir kamuoyu açıklamasının yapılamaması, var olan krizi daha da derinleştirdi" diyerek, kriz yönetiminde yaşanan iletişim hatalarına dikkat çekti.





#Süper Kupa
#Areda Survey
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Mehmet Büyükekşi
#Yusuf Akın
#TFF
#Suudi Arabistan
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