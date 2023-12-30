Süper Kupa skandalının bilinmeyenleri: TFF, Suudi Arabistan ve kulüpler üçgeninde neler oldu?

29 Aralık günü Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklanan Süper Kupa maçı oynanamadı. Ertelenen müsabaka sonrasında kamuoyunda birçok iddia gündeme taşındı. Yaşanan krizin baş sorumlusu olarak gösterilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı. Kulislerde Büyükekşi'nin istifa ettiği ve ilerleyen günlerde resmi duyuruların yapılması bekleniyor.

Peki Türk futbolunun en dikkat çekici maçlarından birini Suudi Arabistan'da oynama fikri kimindi? Bu karşılaşma karşılığında kaç para alınacaktı? Kulüpler, Suudi Arabistan fikrine itiraz etti mi? Pankart ve tişörtlerle sahaya çıkma fikrine ne zaman karar verdiler?

Uluslarası düzenlemelerde yaşananların karşılığı ne? Sizler için cevapları araştırdık.

1-Süper Kupa'yı Suudi Arabistan'da oynama fikri kimden geldi?

Türkiye Futbol Federasyonu sezon başında oynanması gereken Süper Kupa maçını devre arasına öteledi. Bunun sebebi olarak da iki takımın Avrupa kupalarındaki eleme maçlarını gösterdi. O dönem büyük eleştiri alan bu kararla ilgili tartışmalar Suudi Arabistan fikrinin ortaya atılmasıyla başka bir boyut kazandı. TFF, kulüplere gelir kazandırmak amacıyla Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile görüşmeler yaptı ve Süper Kupa maçının Riyad'da oynanması için anlaştı. Medyaya yansıdığı kadarıyla bu anlaşmanın Süper Kupa maçıyla sınırlı olmadığı ve uzun süreli bir anlaşma için el sıkışıldığı aktarıldı.

2- Süper Kupa maçının ekonomik getirisi ne kadar olacaktı?

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasıyla ilgili Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinden iki kez onay aldı. İki kulüpte, 'TFF kararıdır, uymak zorundayız' şeklinde karar verdi. Riyad'da oynanacak maçın sonunda Süper Kupa'yı kazanan takımın 2.2 milyon Euro kazanacağı, diğer takımın ise 1.8 milyon Euro'yu kasasına koyacağı aktarıldı. TFF, bu konuya ilişkin şeffaf açıklamalar yapmamış ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yapılan anlaşma mutabakatının detayları anlatılmamıştı.

3- Kulüpler Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasına itiraz etti mi?

TFF'nin görüşmelerini yürüttüğü 'Suudi Arabistan'da Süper Kupa oynama konusu', kulüpler tarafından başlangıçta olumlu karşılandı. Bu maç sebebiyle ciddi bir gelir elde edecek takımların taraftarları ise buna karşı çıktı. Kulüplerin divan toplantılarında da Suudi Arabistan'da oynama fikrine sıcak bakılmadığı ifade edildi. Ancak iki takım da başkanlarının onaylarıyla bu karşılaşma için Riyad'a gitti. Konuyla ilgili olarak Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç dikkat çekici mesajlar vermişti.





Federasyonun kararıdır. 4 yıllık, 5 yıllık plan olarak bakılmaktadır. Bizim ve Galatasaray'ın divan kurulları benzer bir irade gösterdi. Federasyonun yapmak istediği çaba da aslında büyük fotoğrafa baktığınız zaman 100. yılı bir tarafa koyarsanız doğru bir çaba.





4- Kulüpler pankart ve Atatürk tişörtleriyle sahaya çıkma fikrine ne zaman karar verdiler?

Suudi Arabistan'daki maçın ertelenmesine neden olan olayların başında iki takımın futbolcularının da sahaya Atatürk tişörtleri ve sözlerinin yer aldığı pankartlarla çıkması geliyordu. Konuyla ilgili Suudi yetkililer bu durumun maç günü ortaya çıktığını ortaya koyan ifadeler kullandı. Kulislerden gelen bilgilere göre iki takımın yetkililerinin bu durumu Salı günü TFF'ye bildirdiği ve TFF'nin Suudi yetkililere aktardığı söyleniyor. Buradaki kritik nokta ise Suudi yetkililerden bu konuya ilişkin geri dönüş yapılmamış olması.

5- Uluslarası düzenlemelerde yaşananların karşılığı ne?

Süper Kupa maçının ev sahibi olarak Türkiye Futbol Federasyonu ön planda. Söz konusu maçı izlemek için başta Türkiye’den olmak üzere dünyanın farklı şehirlerinden binlerce taraftar Suudi Arabistan’a gitti. Bu seyahat için ulaşım, konaklama, yemek ve maç bileti için yaklaşık 100 bin ile 250 bin lira arasında bir harcama yaptı. Ancak maç dün gece TFF’nin gerekli hukuki ve diplomatik anlaşmaları yapmamasından dolayı iptal edilmek zorunda kaldı. Bundan dolayı TFF ciddi bir yaptırım ve maddi tazminatla karşı karşıya gelebilir. Bu sorunun FIFA'ya taşınmaması adına iki ülke arasındaki görüşmelerin etkili olması ve konunun büyümemesi bekleniyor.

TFF'nin ve kulüplerin yaşananların ardından yayınladığı ortak metin;





Kamuoyuna duyurulur,



Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz,

29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45’te oynanması… — TFF (@TFF_Org) December 29, 2023























