Spor Süper Lig ekibi Yannick Bolasieyi istiyor Oyuncuyla temasa geçildi
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Süper Lig ekibi Yannick Bolasie'yi istiyor: Oyuncuyla temasa geçildi

Sivasspor'un, Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen deneyimli futbolcu Yannick Bolasie ile görüşme halinde olduğu bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Yannick'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Yannick'in kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Rıza Çalımbay, Premier Lig takımlarından Everton forması giyen 31 yaşındaki kanat oyuncusu Yannick Bolasie ile temasa geçti.

İlk olarak menajer aracılığıyla Yannick ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma deneyimli oyuncu Bolasie’yi kadrosuna katmayı istiyor.

Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.


  • Geçtiğimiz sezon Everton forması ile toplamda 25 maça çıkan 31 yaşındaki Kongolu futbolcu, 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise forma şansı bulamadı.
Yannick Bolasie'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 3,5 milyon euro.

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