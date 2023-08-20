Süper Lig ekibine transfer oldu: Morutan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray ile her konuda anlaşan Süper Lig ekibi, oyuncuyu Ankara'ya davet etmişti.

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var.

Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor.

Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.

Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.