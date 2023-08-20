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Spor

Süper Lig ekibine transfer oldu: Morutan'ın yeni takımı belli oldu

Galatasaray'da beklenen performansı gösteremeyen Olimpiu Morutan'ın yeni takımı belli oldu. Süper Lig ekibi Ankaragücü, sarı-kırmızılı ekipten Olimpiu Morutan'ı kadrosuna kattı.

18:44 . 20/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

Başkent temsilcisi, Galatasaray'da varlık gösteremeyen Olimpiu Morutan'ı bonservisiyle transfer etti.


Ankaragücü, Rumen oyuncu Olimpiu Morutan ile kısa süre içinde 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.



Galatasaray ile her konuda anlaşan Süper Lig ekibi, oyuncuyu Ankara'ya davet etmişti.


Başkent'te sözleşme görüşmelerini sürdüren Olimpiu Morutan ve Ankaragücü transferi imza aşamasına getirdi.



Sonraki satıştan pay var

Morutan'ın sözleşmesinde Galatasaray'ın sonraki satışı için %20 payı var.


Ayrıca belirli opsiyonlara bağlı olarak Galatasaray için geri alma maddesi bulunuyor.


Galatasaray'ın ayrılığı kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.


Geçen sezon Pisa'da kiralık oynadı


Sarı kırmızılı takımda tutunamayan Morutan, geçtiğimiz sezonu Serie B ekibi Pisa'da kiralaık olarak geçirmişti.


Pisa'da geçen sezon 36 maçta sahaya çıkan Morutan 6 gol attı ve 8 asist yaptı.


Süper Lig'den de bazı takımlarla adı geçen Morutan'ın Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.



#Olimpiu Morutan
#Galatasaray
#Ankaragücü
23 dakika önce
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