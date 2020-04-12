Süper Lig ekipleri 18'lik futbolcunun peşinde

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve bu sezon 10 maçta forma giyen genç futbolcu Murat Elkatmış'ı Kasımpaşa, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün takibe aldığı öğrenildi. Süper Lig ekiplerinin Murat için şimdiden nabız yokladığı ifade edilirken, yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu bir üst lige göndereceği vurgulandı.

"Çok yetenekli bir oyuncu"

Teknik direktör Cenk Laleci, Murat'ın gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu dile getirip, "Murat çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Onu en iyi yerlerde görmek isteriz" dedi.



