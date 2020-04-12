PTT 1.LİG

Süper Lig ekipleri 18'lik futbolcunun peşinde

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un 18 yaşındaki hücum oyuncusu Murat Elkatmış için birçok Süper Lig kulübü devreye girdi.

Haber Merkezi DHA
Murat Elkatmış (sağda) bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Murat Elkatmış (sağda) bu sezon forma giydiği 10 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişen ve bu sezon 10 maçta forma giyen genç futbolcu Murat Elkatmış'ı Kasımpaşa, Konyaspor, Gençlerbirliği ve Gaziantep Futbol Kulübü'nün takibe aldığı öğrenildi. Süper Lig ekiplerinin Murat için şimdiden nabız yokladığı ifade edilirken, yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu bir üst lige göndereceği vurgulandı.

"Çok yetenekli bir oyuncu"


Teknik direktör Cenk Laleci, Murat'ın gelecek vadeden bir futbolcu olduğunu dile getirip, "Murat çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Onu en iyi yerlerde görmek isteriz" dedi.


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