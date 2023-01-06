MHK hakem listesini açıkladı: Süper Lig'e 6 yeni isim

Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk kez merkezi olarak Riva’da düzenlenen Devre Arası Hakem ve Gözlemci Terfi Kursları’nın ardından yaptığı değerlendirme sonucunda, 2022-2023 futbol sezonunun kalan bölümünde görev yapacak hakem ve gözlemci klasmanlarını belirledi. Listeye göre Erkan Özdamar ve Atilla Karaoğlan, Süper Lig hakem listesinde yer almaya devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş maçında N’Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan tartışmalı olayın ve 17. haftadaki Sivasspor-Galatasaray karşılaşmasında Sivasspor’un iptal edilen golündeki VAR kayıtlarını yayınlamış, MHK yayınlanan VAR kayıtlarında da hakemlerin önemli hatalar yaptığını tespit ettiklerini duyurmuştu. Yapılan açıklamada, Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar’a uzun süre maç verilmeyeceği belirtilmişti.

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Atilla Karaoğlan, VAR uyarısına rağmen N'Koudou'ya kırmızı kart göstermemişti.

Süper Lig'e 6 yeni hakem

A klasmanda görev alan 6 hakem, Süper Lig'e yükseldi. Direnç Tonusluoğlu, Cihan Aydın, Turgut Doman, Yiğit Arslan, Burak Pakkan ve Murat Erdoğan, sezonun kalanında Süper Lig maçlarında görev alacak.

MHK tarafından belirlenen listelere göre Süper Lig , A klasman ve VAR hakemleri şöyle:

Süper Lig hakemleri

Zorbay Küçük, Yaşar Kemal Uğurlu, Kadir Sağlam, Erkan Özdamar, Ali Palabıyık, Burak Pakkan, Sarper Barış Saka, Burak Şeker, Murat Erdoğan, Bahattin Şimşek, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Ümit Öztürk, Suat Arslanboğa, Turgut Doman, Mert Güzenge, Volkan Bayarslan, Mustafa Kürşad Filiz, Mete Kalkavan, Çağdaş Altay, Hüseyin Göçek, Tugay Kaan Numanoğlu, Halil Umut Meler, Direnç Tonusluoğlu, Yiğit Arslan, Abdulkadir Bitigen, Atilla Karaoğlan, Yasin Kol.

Video Yardımcı Hakemler (VAR)

Mustafa İlker Coşkun, Serkan Tokat, Mustafa Öğretmenoğlu, Özgür Yankaya, Emre Malok, Onur Özütoprak, Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Alper Çetin, Koray Gençerler, Erkan Engin, Bülent Birincioğlu.

A klasman hakemleri

Alper Akarsu, Gürcan Hasova, Burak Olcar, Ömer Faruk Turtay, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Feridun Daldaş, Ali Yılmaz, Ozan Ergün, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, İlker Yasin Avcı, Emre Kargın, Reşat Onur Coşkunses, Kutluhan Bilgiç, Ayberk Demirbaş, Fatih Tokail, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Yunus Dursun, Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Metoğlu, Erdem Mertoğlu, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen.

SPOR TFF Sivasspor-Galatasaray ve Gaziantep-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını açıkladı