Boupendza yoksa Diouf ile Akintola var

Bursaspor'un efsanesi Batalla'nın heykeli törenle tesislere dikildi

Bursaspor'un Süper Lig'deki şampiyonluk kadrosunda yer alan ve oynadığı futbolla taraftarın sevgisini kazanan Arjantinli oyuncu Pablo Martin Batalla ile taraftarları temsil eden timsah figürünün, kulübün kuruluş yılına atfen 1963 parçadan oluşan çelik heykelinin açılışı törenle gerçekleştirildi.



Törene gelen herkese teşekkür eden Batalla, 'Özellikle heykelin burada olmasını sağlayan herkese teşekkür ederim. Böyle bir büyük eseri ben hala hak etmediğimi düşünüyorum ama gururlu olduğumu inkar edemem.' ifadelerini kullandı.