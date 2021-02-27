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Süper Lig: Hatayspor Ankaragücü maçı kaç kaç bitti?

Boupendza yoksa Diouf ile Akintola var

Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, geriye düştüğü maçta son sıradaki MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Akdeniz ekibinin golcüsü Boupendza cezası nedeniyle mücadelede forma giyemedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mame Diouf farklı galibiyetin mimarı oldu.
Mame Diouf farklı galibiyetin mimarı oldu.

Ligin 27. hafta mücadelesinde Hatayspor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadele ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Hatayspor'un gollerini 45 ile 55. dakikalarda Mame Diouf, 65 ile 75. dakikalarda Babajide Akintola kaydetti. Akdeniz ekibi gollerin ikisini penaltıdan buldu. Ankaragücü'nün tek golünü ise 16. dakikada Börven attı.

Paintsil takımını 10 kişi bıraktı

Konuk takımda Paintsil, 45+6. dakikada rakibine yaptığı sert hareket nedeniyle VAR incelemesi sonucu direkt kırmızı kart gördü.

  • Bu galibiyetin ardından Hatayspor puanını 45'e yükseltti. Son sıradaki Ankaragücü ise 20 puanda kaldı.

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Fatih Karagümrük'ten kritik galibiyet

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