Spor ÖZET | Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor
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ÖZET | Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor

Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Soner Aydoğdu ile Nakajima kırmızı kart gördü. Konuk ekibin gollerini ise Belhanda, Assombalonga ve Fredrik Gulbrandsen kaydetti. Antalyaspor - Adana Demirspor maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig özet: Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor: Golleri kim attı?
Antalyaspor 0-3 Adana Demirspor

Antalyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor'a 3-0 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Soner Aydoğdu ile Nakajima kırmızı kart gördü. Konuk ekibin gollerini ise Belhanda, Assombalonga ve Fredrik Gulbrandsen kaydetti. Antalyaspor - Adana Demirspor maçının özet görüntülerini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Antalyaspor - Adana Demirspor özet izle

1. dakikada konuk ekip öne geçti. Antalyasporlu defans oyuncusunun hatasından yararlanarak araya giren Emre Akbaba topu kale önündeki Belhanda ile buluşturdu. Belhanda'nın bekletmeden yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada Rakitskyi'nin uzun pasına hareketlenerek topla buluşan Onyekuru, kendi etrafında döndükten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

22. dakikada yaptığı baskı ile Adana Demirsporlu savunma oyuncusundan topu kaparak ceza sahasına giren Bünyamin Balcı'nın sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

27. dakikada savunmadan atılan uzun pasla sol kanattan hareketlenen Belhanda'nın ceza sahasına yerden ortasında topa bekletmeden vuran Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Gol, VAR kontrolü sonucu hakem Ali Palabıyık tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

55. dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımından Güray Vural sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

61. dakikada Antalyaspor'da Shoya Nakajima kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

69. dakikada Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Babajide Akintola.

75. dakikada Fredrik Gulbrandsen ile Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.

84. dakikada Britt Assombalonga, Adana Demirspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3

88. dakikada Babajide Akintola rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Müsabaka 3-0'lık Adana Demirspor'un galibiyetiyle sona erdi.

Antalyaspor - Adana Demirspor özet izle

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