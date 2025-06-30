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TFF duyurdu: Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu

TFF duyurdu: Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu

23:3430/06/2025, Pazartesi
G: 30/06/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harcama limitlerinde ilk üç sırada yer alırken, Fatih Karagümrük 853 milyon lira ile en az harcama limitine sahip kulüp olarak açıklandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.


Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.


Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:

Galatasaray: 6.137.773.446

Fenerbahçe: 4.816.196.233

Reeder Samsunspor: 1.039.453.100

Beşiktaş: 3.397.251.589

RAMS Başakşehir: 987.881.703

Eyüpspor: 546.553.433

Trabzonspor: 2.341.275.298

Göztepe: 552.038.071

Çaykur Rizespor: 1.345.252.036

Kasımpaşa: 481.052.381

TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662

Corendon Alanyaspor: 669.229.611

Bellona Kayserispor: 940.370.334

Gaziantep FK: 570.028.038

Onvo Antalyaspor: 468.999.111

Kocaelispor: 853.381.305

Gençlerbirliği: 853.381.305

Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305


TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.


Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.


**Sıralama, 2024-2025 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.

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