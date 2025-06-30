Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, Süper Lig ekiplerinin 2025-2026 sezonu harcama limitlerini belirledi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş harcama limitlerinde ilk üç sırada yer alırken, Fatih Karagümrük 853 milyon lira ile en az harcama limitine sahip kulüp olarak açıklandı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, ligde son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray en fazla harcama limitine sahip takım oldu. Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada yer aldı.
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'na göre kulüplerin harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek başvurular ile her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'a kadar yapılacak müracaat üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilecek.
Süper Lig ekiplerinin yeni sezon harcama limitleri (Türk lirası) şöyle:
Galatasaray: 6.137.773.446
Fenerbahçe: 4.816.196.233
Reeder Samsunspor: 1.039.453.100
Beşiktaş: 3.397.251.589
RAMS Başakşehir: 987.881.703
Eyüpspor: 546.553.433
Trabzonspor: 2.341.275.298
Göztepe: 552.038.071
Çaykur Rizespor: 1.345.252.036
Kasımpaşa: 481.052.381
TÜMOSAN Konyaspor: 1.415.698.662
Corendon Alanyaspor: 669.229.611
Bellona Kayserispor: 940.370.334
Gaziantep FK: 570.028.038
Onvo Antalyaspor: 468.999.111
Kocaelispor: 853.381.305
Gençlerbirliği: 853.381.305
Solwie Energy Fatih Karagümrük: 853.381.305
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatının EK XIII D Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı EK XIII/D bendine göre T sezonunda Süper Lig'de yer almamış kulüplerin profesyonel futbol takımı harcama limitleri T sezonunu Süper Lig'i 7-15 sıralarında tamamlamış kulüpler için T+1 sezonu için onaylanan Takım Harcama Limitlerinin (harcama tutarı en yüksek ve en düşük takım dahil edilmeyerek) ortalaması alınmak sureti ile hesaplanacağı belirtilmiştir.
Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı' nın EK XIII E Maddesinde belirtildiği üzere, Kulüpler için belirlenen takım harcama limitleri belirtilen gerekçeler ve usullerle, 15 Aralık tarihine kadar yapılacak başvurular ve her iki transfer ve tescil döneminin son günü en geç saat 18.00'e kadar yapılacak başvurular üzerine Kulüp Lisans Kurulu tarafından artırılabilir.
**Sıralama, 2024-2025 Sezonu Süper Lig sezon sonu puan durumuna göre düzenlenmiştir.