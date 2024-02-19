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Spor

TFF açıkladı: 26. haftanın VAR kayıtlarının yayınlanacağı tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00’de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
14:35 - 19/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:46 - 19/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
VAR
VAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını daha önce açıklamıştı. On Field Review (OFR), sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.


Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı kamuoyu ile paylaşılacak.


26. haftanın VAR kayıtlarının yayınlanacağı tarih belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00’de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu.


Hangi maçların VAR kayıtları açıklanacak?

Alanyaspor-Adana Demirspor:
66. dakikada VAR incelemesi sonrasında Adana Demirspor penaltı kazandı.
Kasımpaşa-Fatih Karagümrük:
80. dakikada Kasımpaşa'nın attığı gol VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Hatayspor-Sivasspor:
82. dakikada VAR incelemesi sonrasında Hatayspor'un kazandığı penaltı iptal edildi.
Pendikspor-Trabzonspor:
26. dakikada bordo mavililer aleyhine verilen penaltı, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.



#TFF
#Süper Lig
#VAR kayıtları
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