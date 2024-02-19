Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını daha önce açıklamıştı. On Field Review (OFR), sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.
Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı kamuoyu ile paylaşılacak.
26. haftanın VAR kayıtlarının yayınlanacağı tarih belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig’in 26. haftasında hakemlerin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak yarın saat 20.00’de TFF Youtube kanalı üzerinden yayınlanacağını duyurdu.