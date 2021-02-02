Transfer yapmayan tek Süper Lig ekibi: Devre arasını sessiz geçirdiler

Süper Lig’de ara transfer dönemi oldukça hareketli geçti. Real Madrid ve Arsenal forması giyen Mesut Özil, sarı-lacivertlilere imza atarken, İrfan Can Kahveci transferinde ise Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İrfan Can, 7 milyon euro bonservis bedelinin yanı sıra Tolga Ciğerci ve Deniz Türüç’ün bonservisleri karşılığında Fenerbahçe’nin yolunu tuttu.
Galatasaray ise kadrosuna Mohamed Mostafa, Henry Onyekuru, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes’le takviye yaptı.
Eldeki isimleri çıkarmak için çok uğraşan Beşiktaş Mirin’in sözleşmesini feshederken, Jeremain Lens’i kiralık olarak Karagümrük’e gönderdi. Siyah-beyazlılar, Everton forması giyen milli yıldız Cenk Tosun’u kadrosuna dahil etti.
Birçok oyuncunun takım değiştirdiği ara transfer döneminin tüm transferleri şu şekilde:
FENERBAHÇE
- Gelenler-Geldiği takım
- Mesut Özil - Arsenal
- İrfan Can Kahveci - M.Başakşehir
- Attila Szalai - Apollon Limassol
- Bright Osayi Samuel - Queens Park Rangers
- Gidenler-Gittiği takım
- Nabil Dirar - Club Brugge
- Tolga Ciğerci - M.Başakşehir
- Kemal Ademi - Karagümrük
- Serhat Ahmetoğlu - Karagümrük
- İsmail Yüksek - Adana Demirspor
BEŞİKTAŞ
- Gelenler-Geldiği takım
- Cenk Tosun - Everton
- Bilal Ceylan - Eskişehirspor
- Gidenler-Gittiği takım
- Oğuzhan Akgün - Ergene Velimeşe
- Kartal Kayra Yılmaz - Ümraniyespor
- Atakan Üner - Ümraniyespor
- Erdoğan Kaya - Turgutluspor
- Atamer Bilgin - Boluspor
- Jeremain Lens - Karagümrük
- Tyler Boyd - Sivasspor
- Güven Yalçın - Lecce
- Isimat Mirin - Takımı yok
GALATASARAY
- Gelenler-Geldiği takım
- Mostafa Mohamed - Zamalek
- Henry Onyekuru - Monaco
- Gedson Fernandes - Benfica
- Halil Dervişoğlu - Brentford
- DeAndre Yedlin - Newcastle United
- Gidenler-Gittiği takım
- Mbaye Diagne - West Bromwich Albion
- Metehan Mertöz - Kırklarelispor
- Erkan Süer - Turgutluspor
- Emirhan Civelek - Akhisarspor
- Batuhan Şen - Menemenspor
- Jesse Sekidika - Konyaspor
- Emin Bayram - Boluspor
- Ali Yavuz Kol - Denizlispor
- Erencan Yardımcı - Eyüpspor
ALANYASPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Damian Kadzior - Eibar
- Serkan Kırıntılı - Konyaspor
- El Mami Tetah - Ksar Nouakchott
- Furkan Bayır - Menemenspor
- Hasan Can Yalçıntekin - Antalya Kemer
- Hasan Hüseyin Acar - Kulübü yok
- Veysel Ünal - Afjet Afyonspor
- Gidenler-Gittiği takım
- Anastasios Bakasetas - Trabzonspor
- Hasan Ayaroğlu - Denizlispor
- Ufuk Ceylan - Takımı yok
TRABZONSPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Anastasios Bakasetas - Alanyaspor
- Berat Özdemir - Gençlerbirliği
- Yunus Mallı - Wolfsburg
- Gidenler-Gittiği takım
- Gaston Campi - Karagümrük
- Fousseni Diabate - Göztepe
- Bilal Başaçıkoğlu - Gaziantep FK
- Joao Pereira - Sporting Lizbon
- Stiven Plaza - Real Valladolid
GAZİANTEP FK
- Gelenler-Geldiği takım
- Bilal Başaçıkoğlu - Trabzonspor
- Dorerick Miranda - Wolverhampton
- Osama Rashid - Santa Clara
- Ertuğrul Ersoy - Le Havre
- Gidenler-Gittiği takım
- Mehmet Erdem Uğurlu - Altay
- Ali Ateş - Osmaniyespor
- Hasan Yurtseven - Nazilli Bld.
- Kubilay Aktaş - Denizlispor
- Mücahid Albayrak - Samsunspor
HATAYSPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Youssouf Kone - O.Lyon
- Mohammed Kamara - Menemenspor
- Muhammed Mert - Altınordu
- Ekrem Kılıçarslan - Eskişehirspor
- Gidenler-Gittiği takım
- Gökhan Karadeniz - Samsunspor
- Helder Barbosa - Panetolikos
- Idir Ouali - Ethnikos
- Buğra Temel - Nevşehir Bld.
- Mirkan Aydın - İstanbulspor
- Dame Diop - Budejovice
- Mehmet Küçükdurmuş - Adıyaman 1954
KARAGÜMRÜK
- Gelenler-Geldiği takım
- Gaston Campi - Trabzonspor
- Vegar Eggen Hedenstad - Rosenborg
- Serhat Ahmetoğlu - Fenerbahçe
- Kemal Ademi - Fenerbahçe
- Jeremain Lens - Beşiktaş
- Lucas Castro - SPAL
- Yavuz Aygün - Boluspor
- Emre Çolak - Takımı yok
- Andrea Bertolacci - Takımı yok
- Fabio Borini - Takımı yok
- Gidenler-Gittiği takım
- Ramazan Civelek - Kayserispor
- Furkan Kara - Sancaktepe
- Aatif Chahechouhe - BB Erzurumspor
- Zeki Yıldırım - Altay
- Erik Sabo - Çaykur Rizespor
- Badou Ndiaye - Stoke
- Eric Lichaj - Takımı yok
- Brahim Darri - BB Erzurumspor
ANTALYASPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Yok
- Gidenler-Gittiği takım
- Adis Jahovic - Göztepe
YENİ MALATYASPOR
- Gelenler - Geldiği takım
- Aly Malle - Ascoli
- Philip Gameli Awuku - Okyeman
- Stevie Mallan - Hibernian
- Eric Ndizeye - Musongati
- Jospin Nshimirimana - Aigle Noir
- Haqi Osman - Okyeman
- Gidenler - Gittiği takım
- Youssouf Ndayishimiye - M.Başakşehir
- Mustafa Akbaş - Gençlerbirliği
- Berk Yıldız - Adana Demirspor
- Murat Akça - Altay
- Guido Herrera - Talleres
- Christian Cueva - Santos
GÖZTEPE
- Gelenler-Geldiği takım
- Fousseni Diabate - Trabzonspor
- Beykan Şimşek - Ankaraspor
- Peter Zulj - Anderlecht
- Anderson Esiti - PAOK
- Adis Jahovic - Antalyaspor
- Gidenler-Gittiği takım
- Burak Süleyman - Kocaelispor
- Eren Bilen - Nevşehir Bld.
- Marcio Mossoro - Altay
- Göktuğ Bakırbaş - BB Erzurumspor
- Guilherme - Alvarenga
KASIMPAŞA
- Gelenler-Geldiği takım
- Dusko Tosic - Guangzhou
- Arda Bulut - Louisville
- Isaac Kiese Thelin - Anderlecht
- Derrick Luckassen - PSV Eindhoven
- Danny Drinkwater - Chelseea
- Kristijan Bistrovic - CSKA Moskova
- Gidenler-Gittiği takım
- Ahmet Oğuz - Sivasspor
- Azad Toptik - Ankaraspor
- Alan - Tuzlaspor
- Mickael Tirpan - Fortuna Sittard
- Tobias Heintz - Takımı yok
ÇAYKUR RİZESPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Damjan Djokovic - Cluj
- Emir Dede - Balıkesirspor
- Erik Sabo - Karagümrük
- Alexander Söderlund - Hacken
- Gidenler-Gittiği takım
- Emirhan Topçu - Menemenspor
- Burak Albayrak - Serik Belediyespor
- İsmael Diomande - Konyaspor
- Can Vural - Erokspor
- Boğaçhan Kazmak - İstanbulspor
- Sinan Yazıcı - Yeşilyurt Bld.
- Kemal Rüzgar - Manisa FK
SİVASSPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Ahmet Oğuz - Kasımpaşa
- Tyler Boyd - Beşiktaş
- Alaaddin Okumuş - Ümraniyespor
- Gidenler-Gittiği takım
- Yasin Öztekin - Samsunspor
- Barış Yardımcı - Konyaspor
- Armin Djerlek - Aluminij
- Eren Şahin - Sivas Belediyespor
BAŞAKŞEHİR
- Gelenler-Geldiği takım
- Youssouf Ndayishimiye - Yeni Malatyaspor
- Ömer Ali Şahiner - Konyaspor
- Junior Fernandes - Ittihad Kalba
- Tolga Ciğerci - Fenerbahçe
- Leo Duarte - Milan
- Gidenler-Gittiği takım
- İrfan Can Kahveci - Fenerbahçe
- Emre Kaplan - Bodrumspor
- Kerim Frei - Emmen
- Muhammed Şengezer - Adana Demirspor
- Martin Skrtel - Takımı yok
KONYASPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Amar Rahmanovic - Sarajevo
- Emre Kartal - Fenerbahçe
- Zymer Bytyqi - Viking
- İsmael Diomande - Çaykur Rizespor
- Barış Yardımcı - Sivasspor
- Jesse Sekidika - Galatasaray
- Gidenler-Gittiği takım
- Ömer Ali Şahiner - M.Başakşehir
- Uğur Demirok - Kayserispor
- Serkan Kırıntılı - Alanyaspor
- Savaş Polat - Turgutluspor
KAYSERİSPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Kevin Luckassen - Viitorul
- Besard Sabovic - Mjallby
- Ramazan Civelek - Karagümrük
- Uğur Demirok - Konyaspor
- Anton Maglica - Guizhou Hengfeng
- Nehuen Paz - Bologna
- Melih Okutan - Boluspor
- Karlo Muhar - Lech Poznan
- Gidenler-Gittiği takım
- Oğuzhan Çapar - Balıkesirspor
- Yaw Ackah - BB Erzurumspor
- İlhan Depe - Altay
- Hasan Hüseyin Acar - Alanyaspor
BB ERZURUMSPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Jakub Szumski - Rakow
- Elba Rashani - Odds
- Aatif Chahechouhe - Karagümrük
- Mostapha El Kabir - Orgryte
- Buğra Çağıran - Yeni Malatyaspor
- Yacouba Coulibaly - Le Havre
- Zakarya Bergdich - Denizlispor
- Johanna Omolo - Cercle Brugge
- Göktuğ Bakırbaş - Göztepe
- Yaw Ackah - Kayserispor
- Brahim Darri - Karagümrük
- Manuel da Costa - Takımı yok
- Bogdan Butko - Shakhtar Donetsk
- Gidenler-Gittiği takım
- Kaan Kanak - Adana Demirspor
- Ibrahim Sissoko - Akhisarspor
- İbrahim Akdağ - Ankaragücü
- Rachad Muhammed - Sarpsborg
- Jugurtha Hamroun - Samsunspor
- Armando Sadiku - Bolivar
- Ömer Şişmanoğlu - Tuzlaspor
- Osman Şahin - Ofspor
- Fabien Farnolle - Takımı yok
- Mahamadou Ba - Takımı yok
GENÇLERBİRLİĞİ
- Gelenler-Geldiği Takım
- Lucas Mugni - Sport Recife
- Mustafa Akbaş - Yeni Malatyaspor
- Sandro Lima - Tianjin Teda
- Srdjian Spiridonovic - Kızılyıldız
- Gidenler-Gittiği takım
- Berat Özdemir - Trabzonspor
- Mustafa Çeçenoğlu - Boluspor
- Ali Eren Daşdemir - Çankaya FK
- Kadir Enes Kira - Hacettepe
- Baran Başyiğit - Hacettepe
ANKARAGÜCÜ
- Gelenler-Geldiği takım
- Aliou Badji - El Ahly
- Geraldo - El Ahly
- İbrahim Akdağ - BB Erzurumspor
- Alperen Babacan - Akhisarspor
- Embiya Ayyıldız - Ergene Velimeşe
- Ali Kaan Güneren - Akhisarspor
- Gidenler-Gittiği takım
- Mücahit Can Akçay - Hekimoğlu
- Murat Sipahioğlu - Mamak FK
DENİZLİSPOR
- Gelenler-Geldiği takım
- Hasan Ayaroğlu - Alanyaspor
- Görkem Can - Groningen
- Kubilay Aktaş - Gaziantep FK
- Ali Yavuz Kol - Galatasaray
- Ayman Ben Mohamed - Le Havre
- Ahmed Yasin - Hacken
- Mix Diskerud - Man. City U23
- Gidenler-Gittiği takım
- Mert Sarıkuş - Van Spor FK
- Alihan Kalkan - Sancaktepe
- Ismail Aissati - Adana Demirspor
- Neven Subotic - Altach
- Zakarya Bergdich - BB Erzurumspor