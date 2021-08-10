Spor Futbolda borç yükü artıyor Hangi takımın kaç para borcu var?
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Futbolda borç yükü artıyor: Hangi takımın kaç para borcu var?

Türk futbolunda "Dört büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un borçları katlanarak artmaya devam ediyor. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı. Peki Süper Lig'de hangi takımın kaç para borcu var? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un borcu ne kadar? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak AA
Süper Ligde en borçlu takım hangisi: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporun borcu ne kadar?
KAP'a yapılan açıklamalara göre 31 Mayıs 2021 itibarıyla 4 büyük kulübün toplam borcu 17,38 milyar liraya ulaştı.

Türk futbolunda kulüplerin borçları katlanarak artmaya devam ediyor. Süper Lig'de son açıklanan rakamlara göre en borçlu takım Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takip ediyor.

Fenerbahçe 5,96 milyar liralık borçla zirvede

KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe. Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.

Beşiktaş'ın borcu 5,47 milyar lira

  • Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.

Galatasaray'ın 4,51 milyar lira borcu var

  • Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira. Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.

Trabzonspor'un toplam yükümlülüğü 1,44 milyar lira

  • İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor. Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.

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