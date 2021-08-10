Futbolda borç yükü artıyor: Hangi takımın kaç para borcu var?

Türk futbolunda kulüplerin borçları katlanarak artmaya devam ediyor. Süper Lig'de son açıklanan rakamlara göre en borçlu takım Fenerbahçe. Fenerbahçe'yi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor takip ediyor.
Fenerbahçe 5,96 milyar liralık borçla zirvede
KAP’ta yer alan bildirimlere göre 5 milyar 960 milyon lirayla en borçlu kulüp Fenerbahçe. Sarı-Lacivertli kulübün şirket borcu 3 milyar 740 milyon, dernek borcu ise 2 milyar 220 milyon lira.
Beşiktaş'ın borcu 5,47 milyar lira
- Fenerbahçe’yi, 5 milyar 474 milyon liralık borçla Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlıların 3 milyar 868 milyon liralık şirket, 1 milyar 606 milyon liralık da dernek borcu bulunuyor.
Galatasaray'ın 4,51 milyar lira borcu var
- Galatasaray’ın toplam borç miktarı 4,51 milyar lira. Sarı-Kırmızılı ekibin şirket hanesinde 3 milyar 27 milyon lira, dernek hanesinde ise 1 milyar 484 milyon lira borç mevcut.
Trabzonspor'un toplam yükümlülüğü 1,44 milyar lira
- İstanbul’un üç kulübüne oranla Trabzonspor’un daha az borcu bulunuyor. Şirket ve bağlı tüm ortakların hesabını tek kalemde paylaşan bordo-mavili kulübün toplam yükümlülüğü 1 milyar 441 milyon lira.
Dört büyüklerin son bir yıl içinde uğradığı maddi zarar ile ilgili rakamlar da belli oldu! pic.twitter.com/HbMEqAuVXN
Dört büyüklerin son bir yıl içinde uğradığı maddi zarar ile ilgili rakamlar da belli oldu! pic.twitter.com/HbMEqAuVXN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 10, 2021