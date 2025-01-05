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Süper Lig'de rekor! 15. saniyede sarı kart gördü

Süper Lig'de rekor! 15. saniyede sarı kart gördü

14:015/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bruno Viana bu sezon Gaziantep FK formasıyla çıktığı 13 maçta 1 asiste imzasını attı.
Bruno Viana bu sezon Gaziantep FK formasıyla çıktığı 13 maçta 1 asiste imzasını attı.

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı yaşanıyor. Kasımpaşa'nın sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı mücadelede bu sezon Süper Lig rekoru kırıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk seansında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.


Mücadelede, ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın henüz 15. saniyesinde Gaziantep FK forması giyen Bruno Viana, sarı kart görerek bu alanda sezonun en hızlısı oldu.


Bruno Viana bu sezon Gaziantep FK formasıyla çıktığı 13 maçta 1 asiste imzasını attı.




#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Kasımpaşa

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