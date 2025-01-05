Süper Lig'de rekor! 15. saniyede sarı kart gördü

Trendyol Süper Lig'de 18. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk seansında Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Mücadelede, ilginç bir an yaşandı. Karşılaşmanın henüz 15. saniyesinde Gaziantep FK forması giyen Bruno Viana, sarı kart görerek bu alanda sezonun en hızlısı oldu.