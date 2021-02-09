Süper Lig'de yeni transferler 25 gole imza attı

Ara transfer dönemini hareketli geçiren Süper Lig kulüplerinin kadrosuna dahil ettiği isimlerden 81'i ligde şimdiye kadar kendilerine şans buldu.

Bu oyunculardan 15'inin gol sevinci yaşadığı ligde Fatih Karagümrük'ten Fabio Borini, Galatasaray'dan Henry Onyekuru, Göztepe'den Peter Zulj ve Kasımpaşa'dan Isaac Kiese Thelin üçer golle en golcü isimler oldu.

Trabzonspor'da Anastasios Bakasetas ile Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'in ikişer gol bulduğu yeni isimlerden Muhammed Kamara (Atakaş Hatayspor), Aatif Chahechouhe (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Andrea Bertolacci (Fatih Karagümrük), Anton Maglica, Uğur Demirok (Hes Kablo Kayserispor), Aliou Badji (MKE Ankaragücü), Stephen Mallan (Yeni Malatyaspor), Mikkel Diskerud ve Veton Tusha (Yukatel Denizlispor) da birer kez gol sevinci yaşadı.

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Yeniler en fazla golü Galatasaray'da buldu

Galatasaray'ın yeni oyuncuları 5 gol üretirken, Fatih Karagümrük'te bu sayı 4 oldu. Göztepe ve Kasımpaşa'nın kadrosuna yeni dahil ettiği isimler 3'er, Hes Kablo Kayserispor, Trabzonspor ile Yukatel Denizlispor'da 2'şer, Atakaş Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, MKE Ankaragücü ve Yani Malatyaspor'da da birer gol buldu.

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