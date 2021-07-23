Süper Lig'e İranlı futbolcu: Hafta başında gelmesi bekleniyor

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kadrosuna bir yabancı oyuncu daha kattı.
Sarı-kırmızılı kulüp, İran milli takım eski kaptanlarından Ali Karimi ile anlaştı. Hafta başına kadar Kayseri’ye gelmesi beklenen Ali Karimi ile 2 yıllık kontrat yapılacak.
- Ali Karimi kimdir?
- 11 şubat 1994'te İran’ın İsfahan kentinde doğdu. 27 yaşındaki Ali Karimi orta sahada oynuyor ve 1.86 boyunda. 11 kez İran Milli Takımı'nda forma giyen Ali Karimi; Sepahan, Dinamo Zagreb, Lokomotif Zagreb, Esteghlal, Qatar SC ve Al Duhail SC takımlarında oynadı. Geçen sezon Al Duhail takımıyla Katar Yıldızlar Ligi’nde 16 maç, Katar Kupası’nda 2 maç, AFC Şampiyonlar Ligi’nde 6 maç, Katar Emir Kupası’nda 3 maça çıktı.