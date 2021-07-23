Süper Lig'e İranlı futbolcu: Hafta başında gelmesi bekleniyor

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Hatay'da çiçek açan kum zambaklarını koparmanın cezası 80 bin TL

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 kilometrelik uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları, çiçek açmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası ise 80 bin TL.