Spor Süper Lige kule gibi golcü Son detaylar görüşülüyor
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Süper Lig'e kule gibi golcü: Son detaylar görüşülüyor

Antalyaspor, 1.93 metre boyundaki ABD'li golcü Haji Wright ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlıların Cezayirli kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile de sözleşme imzalamaya yakın olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Süper Lige kule gibi golcü: Son detaylar görüşülüyor
Haji Wright'ın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 800 bin euro.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da yönetim transfer çalışmalarına devam ediyor. Lukas Podolski ve Dever Orgill ile yolların ayrılmasının ardından hücuma takviye yapan kırmızı beyazlılar, forvet ve sağ kanat olmak üzere iki futbolcuyla sözleşme imzalamayı hedefliyor.

Görüşmelerde sona yaklaşan Antalyaspor yönetimi, transferleri düzenleyeceği imza töreni ile duyurmayı planlıyor.

Sağ kanat ve hücuma takviye

Kırmızı beyazlılar, Danimarka ligi takımlarından Sönderjyske'nin ABD'li golcüsü Haji Wright ile prensipte anlaştı. Cezayirli sağ kanat oyuncusu Houssam Ghacha ile de 3 yıllık anlaşmayı planlayan kırmızı beyazlılarda, sözleşmelerde bazı maddelerin görüşülmesine devam ediliyor.

7 transfer

Fraport TAV Antalyaspor, yaz transfer sezonunda Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Ersin Zehir, Doğukan Nelik, Diogo Sousa, Sherel Floranus ve Güray Vural'ı renklerine bağladı.

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