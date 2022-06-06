Spor Süper Lige yükselen Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
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Süper Lig'e yükselen Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Ankaragücü bu kapsamda 11 futbolcusuyla yollarını ayırdı.

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Haber Merkezi AA
Süper Lige yükselen Ankaragücü 11 futbolcuyla yollarını ayırdı
Ankaragücü Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1. Lig şampiyonu olarak Süper Lig'e çıkan MKE Ankaragücü, 11 futbolcusuyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Yeni sezonda yoklar

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Erdem Özgenç'in yanı sıra Yusuf Abdioğlu, Mehmet Murat Uçar, Akın Alkan, İshak Çakmak, Hasan Hüseyin Acar, Kwabena Owusu, Tiago Pinto, Aatif Chahechouhe, Geraldo ve Cem Ekinci'nin yeni sezon planlamasına göre kadroda olmayacakları belirtildi.

  • Açıklamada, "1. Lig 2021-2022 sezonunda ortaya koydukları tüm emek ve hizmetleri için futbolcularımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verildi.
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